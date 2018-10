Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu o saptamana, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, anunța AICI, in exclusivitate, faptul ca Bianca a semnat cu Antena 1, trustul a confirmat vestea printr-un comunicat. 9 cupluri de vedete vor pleca in aventura vieții lor in Sri Lanka și India, in noul sezon al reality-show-ului “Asia…

- Bianca Dragușanu este una dintre vedetele care au acceptat provocarea inedita a emisiunii „Asia Express”. Blondina va participa alaturi de sora ei, iar impreuna vor cutreiera prin India și Sri Lanka, unde vor incerca sa faca fața provocarilor.

- Victor Slav nu a ramas indiferent dupa ce au aparut imagini cu Bianca și noul ei iubit, pe un aeroport din Franța, in timp ce se sarutau de desparțire. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a prezentat imagini in premiera absoluta de pe aeroportul parazian Beauvais, cu primul sarut intre Bianca Dragușanu…

- Simona Halep a revenit in Romania, unde urmeaza sa faca un RMN pentru a afla cat de grava este accidentarea la spate, care a impiedicat-o sa faca performanța la turneele de la Wuhan și Beijing. Pe aeroportul Otopeni, sportiva noastra a fost așteptata de mai mulți jurnaliști, iar unul dintre aceștia…

- La mai bine de trei luni dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu, Victor Slav și-a gasit fericirea in brațele unei alte femei, așa cum a dezvaluit Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, AICI. Este vorba despre Raduca, o domnișoara blonda pe care a cunoscut-o vara aceasta, pe litoral. Ramona Olaru…

- Victor Slav vorbește pentru prima data despre relația pe care o are cu fetița lui dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu. ”O vad in fiecare zi”, a declarat el pentru WOW. biz. Vedeta Kanal D spune ca iși adora fetița și ca incearca sa o vada aproape in fiecare zi, excepție facand doar zilele […]…

- Pe 17 iunie, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu. Și, deși, la scurt timp ei au spus ca vor pastra o relație apropiata pentru binele fiicei lor, acest lucru nu prea mai e cu putința. Un apropiat din anturajul…

- Dupa ce i-a dat unfollow Biancai Dragușanu atat pe Instagram, cat și pe Facebook, Tristan Tate a transmis un mesaj la scurt timp dupa ce Cancan, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit cum s-a razbunat prezentatoarea pe milionarul englez, dupa ce și-au spus: “Adio!”. Britanicul a lasat la vedere și…