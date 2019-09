Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, a fost implicat intr-un accident grav in noaptea de sambata spre duminica, pe Șoseaua Chitilei. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit prima reacție dupa tragicul accident in care o persoana și-a piedut viața. Mario Iorgulescu…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat duminica dimineața la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție. Brigada Rutiera a Capitalei…

