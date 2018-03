Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai, scrie Promotor, care dezvaluie din caracteristicile acestui autovehicul al viitorului.

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- Conceptul Audi e-tron quattro va fi adus la Salonul International Auto Bucuresti (SIAB), ocazie cu care se deschide si rezervarile pentru clientii din Romania pentru acest prim SUV 100% electric al Audi. Masina a fost prezentata in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva (8-18 Martie) unde a…

- Noul Rolls-Royce Phantom debuteaza la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- Forurile din rugby investigheaza prestația arbitrului roman Vlad Iordachescu la meciul Belgia – Spania (18-10). Dupa Rugby Europe, care a anunțat ca prestația arbitrului roman la meciul de la Bruxelles, va fi analizata vineri, in Polonia , cu ocazia startului CE U18, și World Rugby va investiga cazul.…

- CALIFICARE… Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea directa la Cupa Mondiala din Japonia. “Stejarii” au pierdut in Georgia, 16-25, dar esecul Spaniei pe terenul Belgiei (10-18), a trimis Romania la turneul final. Din lotul Romaniei au facut parte si barladenii Cristi Chirica si Robert Neagu.…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Aceasta masina se bazeaza tehnic pe noul KIA Stinger recent lansat si in Romania. Diferenta dintre un Genesis G70 si un Stinger este ca modelul G70 devine o masina cu pretentii premium de unde si linia optica asemanatoare cu cea a versiunii de top Genesis. …

- Volkswagen nu mai produce Beetle. Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce celebra mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, al carei design va fi recunoscut de multe generații de acum incolo.

- Primaria orașului Mioveni, grație proiectelor privind implementarea soluțiilor inovative din domeniul protecției mediului, regenerarii urbane și dezvoltarii durabile este singura administrație publica din județul Argeș invitata sa ia parte la Smart City Urban Projects 2018, cel mai amplu eveniment anual…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Noul autoturism EcoSport este cel mai avansat si complex produs in Romania, iar zilnic pe poata fabricii Ford din Craiova ies 600 de autovehicule. In primele patru luni productia autovehiculului a ajuns la un total de 20.000 de unitati.

- Romania, in picaj la rugby. ”Stejarii” au ajuns pe locul 17 in clasamentul mondial Nationala de rugby a Romaniei a mai coborat un loc in ierarhia mondiala ajungand pe pozitia a 17-a, desi sambata a invins Rusia, in etapa a 3-a din REIC 2018. Conform clasamentului World Rugby, ”Stejarii”, care au incheiat…

- Romania a pierdut in fața Spaniei și mai are doar șanse teoretice de calificare la Mondialul din 2019. E primul turneu final la care Romania n-ar participa! Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul auto organizat in Romania, reapare, dupa 11 ani de la ultima editie, in peisajul manifestarilor expozitionale. Evenimentul auto va avea loc intre 23 martie și 1 aprilie, la Romexpo.

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc în perioada 23

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- O poveste cutremuratoare a ținut in ultimele zi prima pagina a mai multor ziare din intreaga lume, in special acelor canadiene. Cel mai mare criminal in serie din Canada a fost condamnat pe viața, dar sentința pare una blanda pe langa atrocitațile pe care le-a comis.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Un oficial al statului vecin a fost implicat, joi, intr-un accident rutier, la Adunatii Copaceni, in Giurgiu, in urma caruia a avut nevoie de ingrijiri medicale. Consulul onorific al Bulgariei in Romania a ajuns pe mana medicilor bucuresteni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului,…

- Inceputul exercițiului financiar nou, care coincide in Romania cu inceputul calendaristic al anului, ridica urmatoarele probleme: 1-Inventarierea stocurilor nu este obligatoriu a se face fix la 31 decembrie 2017, deci nu este obligatorie pornirea la inceput de an cu stocuri faptice inventariate.…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a învins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sâmbata, la Melbourne, si s-a calificat în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. …

- Reduceri eMAG la electrocasnice Arctic. Daca doriți sa va reutilați gospodaria, electrocasnicele produse de Arctic, la Gaești, ofera atât durabilitate, cât și un preț foarte avantajos. În acest articol gasiți cele mai bune oferte de la eMAG. Înființata în urma…

- Sotia premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat "enorm de impresionata", marti seara, de cultivarea, in Romania, a unei stravechi traditii nipone precum ceremonia ceaiului si a promis ca odata ajunsa in tara sa sa dezvaluie acest fapt tinerilor japonezi. "Ca o japoneza sunt enorm de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Fostul premier Victor Ponta reactioneaza dupa ce prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a decis sa-si anuleze vizita programata la Palatul Victoria. Fostul social-democrat critica, voalat, faptul ca scandalul din PSD a lasat Guvernul fara conducere si, deci, Romania a pierdut posibilitatea unei discutii…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Premierul Shinzo Abe a parasit vineri Tokyo pentru primul turneu al unui lider nipon in tarile baltice, dar si in Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, relateaza AFP.

- Toyota si subdiviziunea sa sportiva TOYOTA GAZOO Racing au prezentat in cadrul Tokyo Auto Salon, o expozitie de masini tunate si modificate organizata in capitala Japoniei, supercarul hibrid GR Super Sport Concept. Noutatea care a impresionat publicul este capabila sa genereze 1.000 de cai putere!

- Descoperire macabra in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj Napoca. Un celebru academician, membru al Academiei Romane, a fost gasit mort, intr-o pozitie nefireasca. Prof. univ. dr Nicolae...

- Sotia lui Ionel Ganea nu a depus, inca, actele de divort si nu este exclus sa acorde inca o sansa casniciei cu fostul fotbalist. Pe perioada sarbatorilor de iarna, Ganea a facut tot posibilul sa-si convinga sotia sa renunte la separare, iar femeia a promis ca va lua o decizie la inceputul lunii ianuarie.…

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...