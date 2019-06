Prezidentiale. Tariceanu: Prima optiune ramane cea a unei candidaturi comune cu PSD

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am anunțat mai de mult intenția de a candida la alegerile prezidențiale, dar in același timp vreau sa subliniez ca așa am discutat cu cei din PSD in cadrul coaliției politice pe care o avem ca este cu mult mai util sa avem o candidatura comuna”, a precizat Calin…

- Seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, luni, ca pentru el candidatura la alegerile prezidențiale nu mai este o opțiune. „In acest moment, candidatura la prezidențiale nu intra in discuție in ceea ce ma privește. Pentru mine, nu este o opțiune in momentul de fața sa o analizez”, a declarat Tariceanu.…

- "În mod special sa le multumesc românilor car au votat cu PSD care si-au pastrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am facut pentru viata loc, pentru cresterea economica a României. Nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD. Trebuie facute…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit poll-ului la alegerile europarlamentare și referendum, ca analiza pentru stabilirea candidatului la președinție trebuie facuta intre Gabriela Firea și Calin Popescu

- "Am vazut dupa declaratia mea foarte multe comentarii. Sunt proaste. Nu am spus nimic altceva decat ca vom prezenta punctul nostru de vedere. Ce va pot spune, in continuare sustin ca alianta PSD-ALDE sa aiba candidat comun si cred ca vom ajunge la acest rezultat", a spus Liviu Dragnea. Tariceanu,…

- ''Eu cred ca suspendarea nu e o jucarica pe care o falfaim toata ziua, pentru ca, pana la urma, o tara trebuie sa aiba o stabilitate politica. Daca va imaginati ca ideea de a nu mai lasa piatra peste piatra in tara este ideea pe care trebuie sa mergem, eu n-o impartasesc'', a spus Tariceanu, citat…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…

- Fostul sef al statului Traian Basescu e evaluat, la Digi24, sansele de reusita la alegerile prezidentiale ale presedintilor de partid. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arata ca actualul presedinte Klau Iohannis are toate sansele sa-si asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, in conditiile…