- Guvernul finlandez si membri ai Comisiei Europene s-au întâlnit vineri cu ocazia începerii de catre Finlanda a presedintiei semestriale a Consiliului UE si pentru a discuta agenda acestei presedintii preluate de la România,

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Ordinului Suveran Militar si Ospitalier al Sfantului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, Roberto Musneci, pe...

- Predintele Klaus Iohannis a avut o conferința de presa comuna cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și predintele Consiliului European, Donald Tusk. Cei doi au laudat mandatul avut de Romania la preșidinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene.Donald Tusk a felicitat Romania…