- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania „nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana.

- Senatorul Cristian Chirtes, liderul PNL Mures, a transmis joi, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un "gand bun" tuturor maghiarilor si a declarat ca, in cinstea acestei zile, a pregatit un meniu special format din branza de Ibanesti, o zona folclorica romaneasca de pe Valea Gurghiului, si colaci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, cere Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, de amendare a primarilor localitatilor decorate in culorile steagului maghiar, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Peste 1.000 de persoane au participat, joi, la marșul desfașurat în centrul municipiului Cluj-Napoca, de la Institutul Teologic Protestant spre Biserica „Sfântul Mihail. Steaguri, cântece și ceremonii Tineri îmbracați în costume populare tradiționale au…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Circa 2.000 de persoane sunt asteptate la manifestatiile organizate la Cluj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Evenimentul incepe la ora 11.00 in centrul orasului si dureaza pana la 15.00. Primaria a anuntat restrictii de circulatie.

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- UDMR organizeaza, joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, manifestari in toata Transilvania, acestea cuprinzand, printre altele, procesiuni prin orase, defilari cu fanfare si husari si depuneri de coroane de flori la diverse monumente, transmite Mediafax. Evenimentul central al UDMR, unde…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea…

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania și relațiile reciproce de buna conviețuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul țarii noastre. De aceea, adresez concetațenilor maghiari un salut cordial și ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care sarbatorește pe data de 15 martie Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Primul ministru spune ca Romania promoveaza dezideratul european “unitate in diversitate”. Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care…

- Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidaritații și a apararii libertații și a culturii maghiare &"milenare&".

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI, citat de news.ro.

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

