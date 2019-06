Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni la sediul PSD ca nu va candida la nicio functie la nivelul conducerii partidului la congresul care va avea loc la sfarsitul lunii. Intrebata daca...

- Gabriela Firea a precizat ca nu va putea fi prezenta la Congresul extraordinar al PSD din 29 iunie, pe motiv ca in acea perioada se va afla in spital pentru o intervenție chirurgicala. „Incep raspunzandu-va altfel, in primul rand sa va explic votul meu. Nu imi abandonez niciodata aliații și camarazii…

- PUTEREA a solicitat primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa precizeze, in baza Legii 544/2001, cine sunt persoanele care fac parte din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal (CSM) București, structura sportiva finanțata anual din banii bucureștenilor cu circa 15.000.000…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ajuns marti, la Palatul Parlamentului, la grupul parlamentar al PSD, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila. Ea a spus ca este simplu membru al...

- ​​Gabriela Firea a declarat, marți, ca au fost colegi care i-au cerut sa preia șefia PSD, însa ea nu are în intenție sa candideze pentru acest post. „Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus ca sunt cea mai îndreptațita persoana sa preiau șefia partidului”, a declarat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A facut senzație expresia utilizata de președintele Klaus Iohannis, atunci cand Rareș Bogdan l-a intampinat la intrarea in pavilionul expozițional, unde urma sa aiba loc summitul PPE. Acesta i s-a adresat noii stele liberale cu apelativul „number one”. Mulți au inghețat.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca relatia sa cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este „in refacere”, el adaugand ca, spre binele bucurestenilor, in perioada urmatoare ar fi utila o discutie aplicata cu...

