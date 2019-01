Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, la invitatia cancelarului Angela Merkel si a presedintelui francez, Emmanuel Macron. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel vor semna un nou tratat de cooperare franco-german la 22 ianuarie, la Aachen, avand ca obiectiv 'intarirea legaturilor deja stranse' intre cele doua tari, a anuntat marti Palatul Elysee, transmite AFP. Tratatul…