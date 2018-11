Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat, vineri, ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi a fost ordonata „la cele mai inalte niveluri ale guvernului saudit“, insa el l-a exonerat pe regele Salman de orice responsabilitate, potrivit unui articol publicat in Washington Post.

- 'As dori sa subliniez faptul ca Turcia si Arabia Saudita au relatii de prietenie', a continuat Erdogan. 'Nu cred o singura clipa ca regele Salman, gardian al sfintelor moschei, a ordonat lovitura impotriva lui Khashoggi', a adaugat el. Asasinarea jurnalistului saudit, critic al regimului saudit si…

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Intr-un discurs rostit in fata grupului parlamentar al partidului sau (Partidul Justitiei si Dezvoltarii, AKP) la Ankara, Erdogan a afirmat ca asasinarea lui Khashoggi la 2 octombrie a fost "planificata" cu mai multe zile inainte si s-a produs "intr-un mod salbatic" la consulatul saudit de la Istanbul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…