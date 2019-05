Stiri pe aceeasi tema

- Cinci premii I si II si doua mentiuni au castigat elevii de la Liceul de Arte “Regina Maria” din Alba Iulia, la etapa nationala din acest an a Olimpiadei de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale. Inspectoratul Scolar Judetean Alba a transmis rezultatele acestora: Olimpiada…

- Doi elevi de la Colegiul Național „Silvania” Zalau au obtinut mentiuni la Olimpiada Naționala de Istorie. Cei doi sunt elevi sunt Alexandra Theodora Sabou clasa a XII-a, Colegiul Național „Silvania” Zalau, profesor indrumator Corina Emilia Fort si Mihai Daniel Turian, clasa a X-a, Colegiul Național…

- Olimpiada Nationala de Limba Franceza: Locul I si medalia de aur la clasa a VII-a si trei mentiuni speciale pentru elevii din Alba Etapa ... The post Olimpiada Nationala de Limba Franceza: Locul I si medalia de aur la clasa a VII-a si trei mentiuni speciale pentru elevii din Alba appeared first on Ziarul…

- Cristian Alexutan, elev in clasa a VII-a la Școala Gimnaziala”Mihai Eminescu” din Zalau a obtinut Medalia de bronz la Olimpiada Naționala de Informatica-gimnaziu. Competitia s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 22-27 aprilie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Salaj,…

- Doua mentiuni si un premiu special au fost obtinute de elevii liceeni la Olimpiada Naționala de Limba și literatura romana, licee. Competitia s-a desfasurat in perioada 22-26 aprilie, la Bușteni. Astfel, eleva Cristiana Sabou, clasa a IX-a, Colegiul Național „Silvania” Zalau, profesor indrumator Lung…

- Premii la mai multe secțiuni pentru elevi de la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala clasele III-VIII, de la București. Școlarii de la colegiul timișorean s-au clasat pe podium la Olimpiada Naționala din capitala Romaniei. Au obținut…

- Elevii Colegiului National de Arte "Regina Maria" au obtinut din nou premii importante, promovand valorile muzicii romanesti. Profesorul Monica Enache, consilierul de imagine al colegiului, spune ca duminica, 31 martie 2019, a avut loc, la Liceul "George Enescu" din Bucuresti, Concursul National de…

- Zeci de elevi de gimnaziu, din clasele V-VIII, care au participat la Olimpiada de Limba si Literatura Romana pentru minoritati – etapa judeteana, au obtinut premii si mentiuni. Potrivit Inspectoratului Judetean Scolar (ISJ) Salaj elevii de la sectia maghiara, clasa a V-a, VI-a, VII-a si a VIII-a care…