Premii importante obținute de elevii buzoieni la Olimpiada Națională de Biologie 400 de elevi, castigatorii etapelor judetene ale olimpiadie de biologie, au ajuns la Oradea, unde au participat la Olimpiada Naționala de Biologie. Au mai participat si 35 de profesori care au format comisia de evaluare si 49 de profesori insotitori. Organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, concursul trebuia sa adune 409 elevi, insa 9 dintre acestia, toti olimpici din judetul Bacau, au fost implicati saptamana tracuta intr-un accident rutier, chiar in timp ce veneau spre Oradea. Astfel, din judetul lor, au ajuns la olimpiada doar doi elevi, care au venit cu parintii lor cu masina. La… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

