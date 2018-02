Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP. Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc o responsabilitate…

- Dovezile ca Rusia a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sambata consilierul american pe probleme de securitate nationala HR McMaster in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse.Prezent la Conferinta…

- Un adevarat scandal a plecat de la un inalt demnitar din Polonia. Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a vorbit, sambata, despre „autori evrei” ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid.

- Primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, a starnit un scandal sambata vorbind despre "autori evrei" ai Holocaustului pentru a sustine recenta lege controversata destinata sa apere Polonia de acuzatii privind complicitate cu nazistii la genocid, relateaza France Presse. Prezent la Conferinta…

- Marea Britanie exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, a anunțat, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, premierul Theresa May. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere…

- Prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Republicii Polonia, Mateusz Morawiecki au examinat astazi posibilitațile de consolidare a cooperarii moldo-polone, in cadrul unei intalniri la Munchen.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Muuml;nchen, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri, 16 februarie, o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare.In cadrul intalnirii bilaterale cu senatorul american Ron Johnson, presedintele…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei unei abordari cuprinzatoare in perspectiva gestionarii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii globale, inclusiv prin consolidarea rolului organizatiilor internationale in gestionarea riscurilor si amenintarilor la…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale. "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei…

- Un avion norvegian care avea 84 de instalatori la bord a trebuit sa se intoarca la baza din cauza unei... toalete infundate. Incidentul s-a viralizat dupa ce Flight Radar a publicat anecdota pe Twitter.Avionul a plecat de pe aeroportul Gardermoen din Oslo, cu destinatia Munchen.

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima...

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul si SUA, dar eu sper ca…

- Polonia a respins joi criticile formulate cu o zi inainte de Departamentul de Stat american cu privire la o lege poloneza asupra Holocaustului, exprimandu-si totodata dorinta ca aceste divergente 'sa nu afecteze parteneriatul strategic' intre cele doua tari, informeaza AFP. Miercuri seara, chiar…

- Prefectura Varsoviei a interzis 'din ratiuni de securitate' o manifestatie anuntata pentru miercuri dupa-amiaza de mediile nationaliste in fata Ambasadei Israelului, in plina disputa diplomatica asupra responsabilitatilor poloneze pe vremea Holocaustului, informeaza AFP. Aceasta disputa incarcata…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista. Mai…

- Un avion norvegian care avea 84 de instalatori la bord a trebuit sa se intoarca la baza din cauza unei... toalete infundate. Incidentul s-a viralizat dupa ce Flight Radar a publicat anecdota pe Twitter. Avionul a plecat de pe aeroportul Gardermoen din Oslo sambata trecuta, cu destinatia Munchen. A…

- Robert Licu (48 ani), unul dintre cei mai buni interi dreapta din istoria echipei nationale, a intrat in batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, pentru care mai candideaza Alexandru Dedu si Narcisa Lecusanu. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990,…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- Sistemul judiciar din Polonia este mai obiectiv si mai eficient dupa reforma, a estimat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki, care s-a referit la lansarea, in decembrie anul trecut, a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona de catre Comisia Europeana contra Varsoviei,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, precizand ca sustine educarea tinerei generatii…

- Guvernul polonez condus de premierul Mateusz Morawiecki doreste sa creeze o coalitie regionala impotriva planului de construire a controversatului gazoduct Nord Stream 2, acesta urmand sa incerce sa-si convinga partenerii occidentali ca proiectul reprezinta o amenintare la suveranitatea Ucrainei,…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite într-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii în orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvânt…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza a stabilit marti drept ”neconstitutionale” schimbarile din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza France Presse. Noile legi in vigoare referitoare la Curtea Suprema, la Consiliul…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse. Noile legi în vigoare referitoare la…

- "Este un strigat de disperare din partea presedintelui Consiliului. Legile din cadrul reformei judiciare sunt, in mai multe puncte, o incalcare a Constitutiei Poloniei", a precizat presei purtatorul de cuvant, Waldemar Zurek.Consiliul Magistraturii este o organ insarcinat cu garantarea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Fara a oferi prea multe detalii, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a dat asigurari omologului sau maghiar, Viktor Orban, ca sunt interesați de crearea unei banci de dezvoltare regionala

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatați imaginea Poloniei in strainatate și in perspectiva viitoarei serii de alegeri. Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, iși va pastra portofoliul…

- Premierul polonez, Beata Szydlo, și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvânt al acestei formațiuni. Motivul demisiei ar fi „o schimbare necesara pentru a face fața noilor provocari”…

- Premierul Poloniei a demisionat din funcție. Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al acestei formațiuni, Beata Mazurek. Motivul demisiei: „o schimbare necesara pentru a face…

- Purtatoarea de cuvant a partidului, Beata Mazurek, a afirmat ca este o schimbare necesara pentru a face fața noilor provocari din politica externa și interna, fara sa precizeze natura acestora."Premierul Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic (al PiS). Aceasta a fost acceptata",…

- Un supraviețuitor al Holocaustului9, in varsta de 102 ani, si-a vazut pentru prima data nepotul. Eliahu Pietruszka a fost nevoit sa fuga din Polonia pe cand avea 24 de ani, odata cu izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial si era sigur ca toata familia i-a fost omorata.