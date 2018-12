Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- In cadrul unui summit istoric, desfasurat la Bruxelles, Uniunea Europeana a aprobat acordul pentru Brexit. Este un moment tragic, nu unul de sărbătoare, au ţinut să sublinieze liderii europeni, care şi-au declarat spriinul atât pentru documentul ce consfinţeşte…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Solutia numita „backstop” sau „plasa de siguranta”, care ar mentine Irlanda de Nord in uniunea vamala si in piata unica europeana, ar avea efecte devastatoare pentru Regatul Unit.

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. "Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…