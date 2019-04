Stiri pe aceeasi tema

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost inchisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata "Crimeea…

- Ucrainienii au inceput sa voteze duminica in alegerile al caror rezultat este de așteptat sa se concretizeze in alegerea unui comediant fara experiența politica prealabila, in fruntea unui stat guvernat de razboi și foame, in speranța unei schimbari. In joc se afla conducerea unei țari aflate in prima…

- Estonia a informat vineri ca a interzis intrarea în apele sale teritoriale a unui velier rus, nava-școala STS Sedov, întrucât transporta cadeți de la o academie de marina din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia în 2014, relateaza AFP.„Estonia nu recunoaște…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…

- Financial Times a publicat, joi, un articol asumat de board-ul editorial, care sustine ca Laura Codruta Kovesi este cea potrivita pentru functia de procuror sef al Europei. "Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata…

- Peste 100.000 de romani au vizitat anul trecut Israelul, in crestere cu 35% fata de anul 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului din Israel. România este a doua ţară din regiunea Europei de Sud-Est ca număr total al turiştilor care vizitează Israelul.…

- Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia și Polonia au cerut Rusiei sa nu mai instige conflictul armat din estul Ucrainei, oferind sprijin financiar și militar separatiștilor. De asemenea, țarile europene continua sa se opuna anexarii Crimeei de catre Rusia. Acțiunile Moscovei incalca suveranitatea…