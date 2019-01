Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Maramureș participa la cel mai important Forum Economic Europa – Ucraina la Rzeszow, in Polonia In organizarea Institutul pentru Studii Estice din Varșovia și a regiunii Podkarpathia, in perioada 24 – 25 ianuarie 2019, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca mesajul Rusiei prin care arata ca au ”eliberat” Bucureștiul, este o manipulare ordinara și ii acuza pe cei din Rusia ca timp de cinci decenii au nenorocit poporul roman. Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus Iohannis: Mi s-a propus,…

- Vladimir Putin a transmis ca nu a vazut niciun semn conform caruia Statele Unite se retrag complet din Siria. De asemenea, Statele Unite au spus de mai multe ori ca se vor retrage din Afganistan, dar nici acest lucru nu s-a intamplat, a transmis presedintele rus. Presedintele rus a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni marti cu ministri si actori economici la Palatul Elysee pentru a organiza o mare dezbatere nationala anuntata ca parte a masurilor legate de criza asa-numitelor “veste galbene”, a declarat luni presedintia, informeaza AGERPRES . Din acest motiv, seful…

- Președintele rus Vladimir Putin explica decizia de arestare a activistului rus pentru drepturile omului in varsta de 77 de ani, Lev Ponomariov, spunand ca nu ar dori ca și la Moscova sa aiba loc dezordini ca cele urmarite la Paris. „Doar nu vrem sa avem evenimente asemanatoare cu cele de la Paris, unde…

- Revenit recent dintr-o vizita oficiala de la Moscova, Igor Dodon anunta ca pleaca din nou in Federatia Rusa. Presedintele tarii avut luni, 19 noiembrie, o intrevedere cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, pentru a discuta „mai multe chestiuni cu privire la relatiile bilaterale,…

- Republica Coreea, Seul, 16 noiembrie 2018: In cadrul misiunii economice care se desfașoara in perioada 12-17 noiembrie la Seul, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a efectuat o vizita la Kintex (Korea International Exhibition Center), cel mai mare centru…

- Urmatorii 25 de ani ar trebui sa insemne pentru Romania mai multa cercetare si inovare care sa aduca plusvaloare economiei, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie al Romaniei, Mihai Daraban, in deschiderea celei de-a XXV-a editii a Galei "Topul National al Firmelor" (TNF). "Cred…