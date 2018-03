Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta spune ca Traian Basescu minte cand spune ca el era suspendat in acea perioada. Iata mesajul fostului premier: "Scrisoarea Comisiei Europene din Octombrie 2012 ( aparuta ca subiect dupa 6 ani) imi da iar ocazia sa ma uit uluit la ce subiecte dezbatem noi despre Europa :…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a avut cunostinta, in timpul mandatului sau, de vreun document transmis de catre Comisia Europeana, care sa contina nume de persoane cu probleme penale, in acea perioada fiind suspendat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti, referitor la relatia sa cu George Maior si Florian Coldea, ca toate detaliile le cerea de la Maior- seful SRI, iar cu Florian Coldea a vorbit doar atunci cand George Maior nu se afla in cladirea SRI.

- Marian Oprișan a declarat, la finalul unei ședințe PSD, ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in inchisoare. ”Daca vreti, luati foarte frumos, si vi-l pun la dispozitie, apelul pe care Victor Ponta l-a facut la sentinta mea de achitare in procesul pe care l-am avut si care a fost ordonat de Traian Basescu.…

- Ministerul Justitiei a declarat, marti, ca va raspunde in cursul zilei scrisorii premierului cu privire la documente care ar fi fost transmise de Comisia Europeana in perioada 2012-2018 prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Viitorul, politic sau nu, al lui Victor Ponta ar putea fi decis marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cand este anuntata pronuntarea in dosarul Turceni - Rovinari. Este vorba de dosarul referitor la contracte de asistenta ju...

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa în care cere lamuriri despre posibile ingerinte în Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa in care cere lamuriri despre posibile ingerinte in Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, liderul organizatiei Vrancea a social-democratilor, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian…

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii Ccr au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Politicienii au inceput ziua in forta, cu mesaje si urari pentru doamne si domnisoare, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii. Printrei primii s-au numarat fostul presedinte Traian Basescu, fostul premier, Victor Ponta , fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar si liberala Raluca Turcan…

- 1. Venit pe meleagurile noastre convins – și nu chiar absurd - ca face o mare bunavoința babuinilor aratindu-le Inalta-i Fața, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a gasit de cuviința sa dea indicații presei romanești despre cum sa scrie despre Justiție: „Atacarea sistemului de justitie in mass…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, afirmand ca acesta a venit „sa il vada pe viu pe Dragnea“ si pe „tigrii care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel“ si a gasit „niste pisici plouate“ care…

- Vizita lui Frans Timmermans in Romania si declaratiile acestuia referitoare la sistemul de justitie i-a scos din sarite pe unii dintre liderii PSD. Dupa Catalin Radulescu, un alt social-democrat de frunte il face praf pe prim-vice presedintele Comisiei Europene.Citește și: Aleșii au o propunere…

- "Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis", au declarat sursele citate de Hotnews. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp, iar rezultatul…

- Venit in Romania cu aceeași stare de sictireala cu care vine un profesor toamna, la corigențe, sa le asculte la lecții pe toate loazele dornice sa treaca clasa, Frans Timmermans n-a fost deloc mulțumit de cum au invațat la Democrație și Justiție repetenți cu tradiție, gen Dragnea și Tariceanu. Dar,…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Victor Ponta reactioneaza la zvonurile ca Liviu Dragnea ar dori sa scoata PSD din Partidul Socialistilor Europeni (PES). Fostul premier il compara pe actualul lider al PSD cu Traian Basescu si

- Victor Ponta reactioneaza vehement la informatia ca in interiorul PSD s-a discutat despre varianta mutarii din Partidul Socialistilor Europeni in Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni. Fostul presedinte PSD il acuza pe actualul presedinte PSD ca distruge partidul, procedand precum Traian…

- Dancila, in vizita la Bruxelles. Subiectele aflate pe agenda premierului Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa transmite, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres, ca Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, minte Comisia Europeana despre situatia din Romania, iar recomandarile sunt inacceptabile. Pozitia europarlamentarului vine dupa ce …

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea...

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii". Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Victor Ponta a dat vina pe Liviu Dragnea, pe care l-a atacat spunand ca a inceput deja sa resimta efectele inflației, atacandu-l astfel pe Liviu Dragnea, cel considerat a fi de fapt conducatorul guvernelor PSD-ALDE.Victor Ponta a vorbit in contextul situației economice dificile despre numirea…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus, marți, seara, ca Victor Ponta, fostul premier al României, a fost ofițer acoperit al SIE. ”La Ponta știam chiar de la ofițeri de rang foarte înalt. A fost o discuție informala. Era trecut în rezerva. Mi-a spus ofițerul care l-a…

- „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in rezerva. Mi-a spus ofițerul care l-a recrutat”, a declarat Traian Basescu, la TVR. Fotul președinte a ținut sa sublinieze ca nu este o noutate ceea ce spune. De astfel, Traian Basescu a facut afirmații similare și in 2014, cand a sustinut…

- Traian Basescu a scapat, la TVR 1, o dezvaluire in premiera! Fostul președinte a spus ca are dovezi, din partea unor ofițeri de prim rang de la SIE, ca Victor Ponta, fostul premeir al Romaniei, a fost ofițer acoperit al SIE, dar, in perioada mandatului de la Palatul Victoria era in rezerva.”La…

- Totul s-a intamplat dupa ce liberalul care a fost achitat (a stat abuziv șase luni in arest) a relatat cum "domnul Liiceanu ar fi venit cu mana intinsa sa-i fie șterse niște datorii Humanitas, prin 2002, ca era un act de cultura ce facea domnia sa și ca nu mai avea de unde sa plateasca și darile…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.