- Polul Nord magnetic al Pamantului se deplaseaza spre Rusia, iar miscarea este atat de rapida incat ar putea cauza probleme pentru sistemele de navigare si hartile telefoanelor inteligente, scrie CNN preluat de news.ro.Spre deosebire de polul Nord geografic, care este fix, cel magnetic a migrat…

- Polul nord magnetic se deplaseaza cu aproximativ 55 de kilometri pe an. A trecut in 2017 de linia internaționala a datei, linia de demarcație care separa doua date calendaristice consecutive, iar acum parasește zona Arctica a Canadei, și se indreapta spre Siberia. Aceasta schimbare constanta…

- Schimbarea rapida a pozitiei Polului Nord magnetic al Pamantului ii forteaza pe cercetatori sa faca o actualizare fara precedent, mai devreme decat era prevazut, a hartii magnetice cu ajutorul careia se realizeaza navigatia ambarcatiunilor, avioanelor si submarinelor in Oceanul Arctic, spun oamenii…

