- S-a aflat cine este politistul care l-a convins pe Gheorghe Dinca sa-si marturiseasca crimele. Astfel, potrivit Bugetul.ro, se pare ca acesta se numeste Marius Preda. Acesta este agent-sef principal la Politia Caracal.

- Gheorghe Dinca le-a furnizat anchetatorilor noi informații importante atat despre crima, cat și despre acțiunile pe care le-a facut dupa ce a ucis-o pe adolescenta de 15 ani. Surse din ancheta vin cu detalii noi date de criminalul din Caracal, care completeaza tabloul crimei, in cazul Alexandrei Maceșanu.…

- Anchetatorii au inceput duminica dimineata o noua zi de perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. O femeie a anuntat polita ca a vazut haine de dama in apropierea locului in care sambata au fost efectuate cautari in lanul de floarea-soarelui pentru a gasi telefonul Luizei, fata disparuta…

- Cartela telefonica și telefonul Alexandrei Maceșanu au fost gasite in parcul din Caracal. Cele doua au fost separate și aruncate in locuri diferite, potrivit Antena 3. Pana acum, singurele probe care arata ca Alexandra Maceșanu a fost in casa lui Gheorghe Dinca sunt telefonul de pe care a sunat la 112…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut comiterea a doua crime, face parte dintr-un clan care acționeaza in Italia. Cumpanașu a precizat pentru B1tv ca a furnizat anchetatorilor informații din care reiese ca Gheorghe Dinca…

- Polițistul care a vorbit cu Alexandra Maceșanu cand adolescenta a sunat la 112, de la locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, vrea sa fie lasat in pace. Agentul susține ca a avut nevoie, marți, de ingrijiri medicale.

- Miscare de ultima ora in ancheta de la Caracal. Procurorii DIICOT au mers, miercuri, la operatorul de telefonie mobila Vodafone pentru a ridica inregistarea ultimei discutii telefonice dintre Alexandra Maceșanu – adolescenta de 15 ani care i-a cazut victima lui Gheorghe Dinca – și polițistul care a…

- Digi24 a publicat un fragment din discuția purtata de Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul 112. Polițist: Hai, ce vrei? Alexandra: Am fost rapita și violata. M-a luat… Polițist: Unde ești, ma? Alexandra: In Caracal,…