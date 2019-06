Ploi şi inundaţii puternice în județul Buzău De doua ori intr-o luna au fost loviți de necazuri localnicii dintr-o comuna buzoiana. Satenii din comuna Tisau au crezut ca s-a rupt cerul cand a inceput sa ploua. Puhoaiele le-au inundat din nou curțile, au rupt podete și au luat un autoturism. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

