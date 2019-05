Planul de pace israelino-palestinian: Ginerele lui Trump s-a întâlnit cu regele Iordaniei Regele, a carui tara detine rolul de gardian al locurilor sfinte musulmane de la Ierusalim, a insistat pe langa Jared Kushner asupra 'necesitatii multiplicarii eforturilor pentru obtinerea unei paci globale si durabile bazate pe o solutie cu doua state (israelian si palestinian) care garanteaza formarea unui stat palestinian independent cu capitala in Ierusalimul de Est', potrivit unui comunicat. Jared Kushner, care incearca sa obtina sprijin pentru planul sau de pace israeliano-palestinian, a venit in Iordania din Maroc, unde s-a intalnit la Rabat cu regele Mohammed al VI-lea, si ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

