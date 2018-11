Stiri pe aceeasi tema

- Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc, Paul Trașca, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca actorul a ajuns in stare foarte grava la spital, unde a mai suferit inca 3 stopuri cardiace. Acesta a confirmat ca șeful secției avea telefonul inchis, deși spune ca nu avea neaparat nevoie de acord."Da,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a decis, marti, incheierea unor protocoale cu centrele de mari de arsi din Europa, pentru a evita in viitor problemele birocratice in cazul transferurilor pacientilor cu arsuri grave in strainatate. "In acest sens, a fost contactata conducerea Spitalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, joi seara, la Brasov, ca la spitalul din Craiova, unde mai multi parinti s-au plans ca mamele impart patul cu copiii, iar insectele isi fac loc printre pacienti, echipa de control nu a gasit insectele pentru ca „au facut curatenie ca vine controlul”.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a trimis corpul de control la Craiova, pentru a verifica modul in care a actionat ambulanta in cazul lui Ilie Balaci. Pintea a mai spus ca familia a fost cea care a semnalat anumite suspiciuni si ca in cel mult 2 zile ancheta e gata.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca in cel mult 2 zile verificarile demarate dupa decesul lui Ilie Balaci vor fi finalizate. O comisie a plecat, luni, la Craiova, pentru a verifica daca s-au respectat procedurile de intervenție.Ne-am autosesizat in urma suspiciunilor pe care familia…

- Avem sistemul pe care ni-l permitem, un sistem de asigurari sociale de sanatate. Din pacate, ce ofera sistemul nu este suficient. Mai mult, in plus fata de ce platesc asiguratii, venituri mai vin si din parteneriate cu Banca Mondiala, investitiile in infrastructura, si chiar si asa bucata din PIB alocata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, dupa o intalnire cu autoritatile judetene si locale, ca a fost lansat draftul de studiu de fezabilitate pentru spitalul regional din Craiova, care va avea 821 de paturi, iar cererea de finantare...