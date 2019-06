Stiri pe aceeasi tema

- Filipe Teixeira, 38 de ani, și-a incheiat contractul cu FCSB, insa echipele din Romania sunt in continuare cu ochii pe el. Dupa CFR Cluj, și FC Botoșani „tanjește” dupa mijlocașul portughez.

- Luni s-a judecat, la Colmpletul de cinci judecatori, un nou termen in apelul declarat de procurori fața de hotararea anterioara a ICCJ, privind achitarea lui Sebastian Ghița, fost deputat de Prahova, și Iulian Badescu, fost primar al Ploieștiului. Patru martori ar fi trebuit audiați astazi, dar unul…

- Cu probleme mari in ultima perioada, Petrolul – club care spera și iși propusese sa obțina promovarea directa in Liga I, prin clasarea pe unul dintre primele doua locuri in clasament – poate ajunge acum, in ”varianta fericita”, pe locul 3 și, implicit, sa susțina un joc de baraj, acesta fiind, la momentul…

- Un primar din judetul Botosani a reusit sa reduca numarul asistatilor social din comuna de la 382 la 8, informeaza Mediafax. Edilul a adus, pe fonduri elvetiene, un psiholog, cu ajutorul caruia a aflat ca asistatii social sunt deprimati si ...

- Un primar din județul Botoșani a reușit sa reduca numarul asistaților social din comuna de la 382 la 8. Edilul a adus, pe fonduri elvețiene, un psiholog, cu ajutorul caruia a aflat ca asistații social sunt deprimați și nu cunosc beneficiile angajarii, apoi le-a gasit locuri de munca. Primarul comunei…

- V. Stoica, N. Dumitrescu In principiu, o dezbatere publica ar trebui sa fie o varianta de consultare a populației referitor la un subiect important care privește o comunitate locala sau naționala. Ceea ce s-a intamplat miercuri seara la Teatrul “Toma Caragiu” din Ploiești – intamplator sau nu, chiar…

- N.Dumitrescu Pe principiul conform caruia “Un necaz nu vine niciodata singur”, pe langa problema continuarii furnizarii apei calde si a energiei termice in locuintele ploiestenilor, in municipiul resedinta al judetului Prahova a aparut o a doua tema stringenta, la fel de importanta ca prima, respectiv…