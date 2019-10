Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a ales sa se retraga din lumea muzicala pentru o perioada pentru a avea grija de sanatatea sa, dar si pentru a avea timp de celelalte lucruri ce il fac fericit. Cantaretul isi dedica acum mai mult timp pentru familie, iar asta se poate observa din imaginile de pe contul sau de socializare.

- Zeci de persoane, in frunte cu protestarul celebru Sandu Matei, cel care l-a batut pe un batran, in urma cu 3 ani, au ieșit, joi seara, in Piața Victoriei, pentru a sarbatori numirea Laurei Codruța Kovesi ca procuror-șef european.Citește și: Mare atenție! Șoferii pot ramane mult mai ușor fara…

- Betty Stoian s-a distrat pana-n zorii zilei alaturi de prieteni și familie. De la party n-au lipsit bauturile fine, mancarurile rafinate și lautarii care au asigurat o super-atmosfera. Florin Salam nu a ajuns la botezul nepotului sau. Ce a patit manelistul: "Imi cer mii de scuze!" Cu…

- Mai mulți tineri din Cluj au organizat o petrecere surpriza pentru o groapa din asfalt care a implinit 6 ani. Tinerii i-au cantat ”La multi ani!”, i-au adus flori si au tras cu artificii pentru a sarbatori implinirea celor 6 ani de cand groapa a intrat in viata lor, scrie publicația Romania24.ro. Totul…

- Culița Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De cand este un barbat singur, interpretul a reușit sa puna cateva inimi pe jar și a starnit interesul multor fete mai ales dupa ce a intrat, pentru cateva zile, in casa “Puterea Dragostei” sezonul 1. Recent, presa mondena a scris…

- Adrian Mihai Petrache a absolvit in aceasta vara Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti si a reusit sa ia nota 9,13 la exmenul de Bacalureat. Reactia adolescentului a devenit instantaneu virala pe Facebook: "Sunt primul om din familia mea care a dat si a luat BAC-ul si l-am luat…

- Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, este singurul barbatul din familia lor care a terminat 12 clase si a promovat examenul de bacalaureat. Tanarul a fost filmat imediat dupa ce au fost afisate rezultatele si era in culmea fericirii.

- Fostul primar al Constantei a implinit astazi 51 de ani, iar familia s-a reunit in sala de vizite de la Penitenciarul Rahova, aceeasi unde, peste doar cinci zile, Mazare va deveni mire. Daca anii trecuti, ziua sa de nastere era un motiv in plus de petrecere pentru excentricul politician, astazi si-a…