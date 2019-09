Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 26 de milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada sezonului estival, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, informeaza sambata un comunicat transmis AGERPRES de Politia de Frontiera. „In perioada sezonului estival (1 iunie – 6 septembrie), frontiera…

- Aproximativ 1.511.000 de persoane au tranzitat frontiera, in perioada minivacantei de Sf. Maria (14-18 august), fiind inregistrata o crestere cu 50% la persoane si cu 48 % la mijloace de transport fata de perioada similara a anului trecut, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Cele…

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- In aceasta perioada structurile MAI au acționat integrat in baza Planului General de Masuri pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor și asigurarea climatului de ordine publica pe timpul sezonului estival, in special pentru prevenirea faptelor antisociale. Dispozitivele de siguranța publica…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 377.500 persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 200.100 pe sensul de intrare si 177.400 pe cel de iesire din tara si peste 88.200 mijloace de transport.

- Peste 1,5 milioane de oameni, romani și straini, au trecut prin punctele de trecere a frontierei in ultima saptamana, cei mai mulți fiind cei care au ieșit din țara, potrivit Poliției de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, in perioada 23 – 30 iunie, prin punctele de…

- Politia de Frontiera anunta masuri sporite pentru fluidizarea traficului la granita, pe durata sezonului estival. Se lucreaza cu personal suplimentar si este folosita la capacitate maxima infrastructura punctelor de trecere a frontierei. In lunile de vara din 2018, 21 de milioane de persoane au trecut…