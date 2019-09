Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce priveste infiintarea si administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficienta gestionarii acestora, susține Consiliului Concurentei in cadrul unei analize.La nivelul municipiilor resedinta de judet…

- Autoritațile administrației publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce privește inființarea și administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficiența gestionarii acestora și se reduca dezechilibrele dintre numarul autoturismelor și numarul locurilor de parcare este una dintre concluziile…

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce priveste infiintarea si administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficienta gestionarii acestora si sa se reduca dezechilibrele dintre numarul autoturismelor si numarul locurilor de parcare, potrivit unui…

- Vremea continua sa fie calduroasa in weekend, cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Duminica insa temperaturile scad cu cateva grade si se va racori usor. Vineri, ploile isi vor face aparitia doar prin Moldova. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 29 in Maramures,…

- În data de 20 iunie 2019, Guvernul României a adoptat prin hotarâre de guvern, implementarea tehnologiei 5G în România. Au fost instalate terminale fixe 5G în comuna Florești, județul Cluj de catre furnizorii de telefonie mobila, Orange, iar în București,…

- Marti, doar in Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Iasi: 31 grade Brasov: 28 grade Oradea: 27 grade…

- Ministerul Educatiei a publicat, cu putin timp in urma, rezultatele repartizarii computerizate in licee. Potrivit statisticilor, cele mai mari medii de admitere sunt la colegii din Craiova, Bucuresti, Cluj, Iasi, Brasov, Constanta, Braila, Pitesti, Sibiu, Timisoara. La unele specializari mediile de…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…