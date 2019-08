pensionarul care stă la Stat Vecinul meu e militar și a ieșit la pensie anul trecut. Aproape 10000 de lei și e mulțumit, ca a lucrat unde a lucrat. Dar e inca tanar, așa ca s-a angajat consilier la stat. N-a vrut el, l-a recomandat cineva... Ia și de-acolo vreo 5000, ca acum salariile la stat sunt mari. In plus, a ajuns și membru in AGA, mai ciupește și de-acolo 500. Printre picaturi, e administrator la o Asociație de Proprietari. De-acolo ia 3000. Imi spune ca nu e singurul... Ca el sunt sute, se recunosc pe unde se intalnesc. Spun ca nu e vina lor. Nu sunt oameni pregatiți in sistem. Ma asigura ca așa e și cu angajații… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

