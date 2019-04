Penny Market nu pleaca din Romania. Retailerul vrea sa investeasca 3,2 miliarde de lei in urmatorii sase ani

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a incercat sa extinda aria de investitii a Pilonului II, asa cum se face si in alte state, si nu va pleca nimeni din tara, pentru ca cele sapte fonduri de pensii din Romania administreaza miliarde de lei si e un business foarte profitabil pentru ele, a declarat, vineri seara, la Romania…

- Grupul francez de utilitati Engie a anuntat joi ca se va concentra pe 20 de tari si 30 de metropole, ceea ce inseamna ca va iesi de pe 20 de piete in urmatorii trei ani, conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021 conform caruia investitiile Engie vor viza in special energiile regenerabile, serviciile…

- Cinemax, cel mai mare lant de cinematografe multiplex din Slovacia, a anuntat inca din toamna anului trecut ca va intra pe piata din Romania. Primul cinematograf va fi inaugurat pana in luna iunie a acestui an, in Veranda Mall, insa pe termen lung...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus, miercuri, ca subventiile date pana in prezent fermierilor romani se apropie de 1,75 miliarde euro, pentru circa 130.000 de fermieri nefiind inca efectuate platile. “Eu din trei in trei ore stiu ce se intampla in Romania. Azi s-au calculat (subventiile – n.…