Stiri pe aceeasi tema

- Un incident nefericit a avut loc, sambata, la Congresul PSD! Conform primelor informații, un barbat a leșinat. A fost solicitat sprijin medical și se va lua decizia daca acesta necesita ingrijiri spitalicești.știre in curs de actualizare

- "Vin astazi in fața dumneavoastra, cu respect pentru cetațenii pe care ii informați, așa cum ar trebui sa faca orice om politic, sa declar ca sunt independent, ca in urma cu ceva vreme, conducerea centrala a PSD a luat decizia, in urma contestației facuta de mine, sa fiu exclus. Mai exact, in 22…

- Un barbat in varsta 44 de ani, din Braila, agent de paza la Spitalul de Psihiatrie, a sunat la numarul de urgenta 112. Acesta a reclamat faptul ca a fost injunghiat cu un cutit tip briceag, in zona fetei, de catre un barbat, informeaza Antena3.ro. La fata locului au intervenit politistii si au stabilit…

- Maistrul se afla in sala de clasa, iar la un moment dat unul dintre elevi a lovit puternic o pila de un banc. Aceasta a ricosat si l-a lovit pe elevul de 17 ani in cap. Maistrul a sunat la 112, iar la fata locului a sosit imediat un echipaj medical. Baiatul a fost transportat de urgenta la…

- O minora din judetul Neamt a nascut gemeni la Maternitatea „Cuza Voda” din Iasi. Profesorul Maria Stamatin, sefa clinicii de neonatologie a maternitatii, a explicat intr-o conferinta de presa ca din cei doi bebelusi doar unul a supravietuit.

- Luni, incepand cu ora 13:00, in studioul BZI LIVE a fost prezenta prof. dr. Maria Stamatin, sefa Sectiei de Neonatologie a Maternitatii “Cuza Voda” din Iasi. Alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, aceasta a discutat despre subiecte de mare sensibilitate. https://www.bzi.ro/caz-uluitor-o-fetita-de-doar-12-ani-a-adus-pe-lume-gemeni-la-maternitatea-cuza-voda-din-iasi-unul-dintre-copii-nu-a-supravietuit-foto-video-642288

- Ieri, 22 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Ocna Mureș, in timp ce actionau pe DJ 107 F, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat si care avea montate placute de inmatriculare false. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- In urma impactului, pasagerul de 65 de ani din autoturismul din judetul Iasi a decedat pe loc iar alte doua persoane au fost ranite grav, iar alte doua persoane ranite usor. Un echipaj SMURD si unul de Ambulanta s-au deplasat la fata locului, pentru a acorda ingrijiri si pentru a transporta ranitii…

- Conducerea unitatii explica totusi ca nu este vorba de angajari noi, ci doar despre transformarea unor posturi, fara sa existe vreun impact bugetar asupra spitalului. „Numarul de rezidenti a fost suplimentat pentru ca depinde de cifra de scolarizare anuala, sunt oricum platiti prin Ministerul Sanatatii,…

- Grav incident petrecut intr-un spital din județul Argeș. Un medic a fost batut cu pumnii și cu picioarele chiar in unitatea de primiri urgențe. Agresorul este un tanar de 25 de ani, nemulțumit de modul in care medicul s-a ocupat de prietenul sau. El a fost deja reținut de poliție....

- Agresorul a fost prins azi-noapte de polițiști, iar astazi va fi prezentat instanței, cu propunerea de arestare preventiva. Un incident produs sambata noapte la spitalul din Mioveni demonstreaza o data in plus ca activitatea din secțiile de urgența ale spitalelor este extrem de stresanta pentru personalul…

- Grav incident petrecut intr-un spital din județul Argeș. Un medic a fost batut cu pumnii și cu picioarele chiar in unitatea de primiri urgențe. Agresorul este un tanar de 25 de ani, nemulțumit de modul in care medicul s-a ocupat de prietenul sau. El a fost deja reținut de poliție.

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- O femeie care a nascut in urma cu patru zile la Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce prezenta simptome de gripa. Starea de sanatate a lehuzei este stabila si medicii spun ca, in prezent, nu exista risc vital. https://www.bzi.ro/atentie-alerta-in-iasi-lehuza-transferata-de-la-maternitatea-elena-doamna-cu-simptome-de-gripa-sunt-deja-5-morti-din-cauza-acestui-virus-640703

- Prof. dr. Mircea Onofriescu, Maternitatea „Cuza Voda" Iasi: „In timpul sarcinii, hormonii secretati de placenta blocheaza actiunea insulinei secretate de pancreasul mamei. Pentru multe gravide nu va fi o problema deoarece pancreasul lor va compensa si va secreta si mai multa insulina. Insa, in anumite…

- Incident violent, marti seara (13 februarie), intr-un bar din Borsa, judetul Maramures. Un salvamontist a fost batut cu bestialitate de un barbat. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere din local, iar in imagini se vede cum agresorul a intrat in bar aparent cu intentii pasnice.

- Un barbat a fost ranit grav, luni seara, intr-o explozie care a avut loc intr-un bloc din Iasi, dupa ce ar fi incercat sa sudeze o teava de gaz de la centrala termica, dar fara sa fi oprit alimentarea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a incendiat un vagon de metrou in Chicago dupa ce polițiștii au venit pe urmele lui. Un pasager a declarat ca a fost atacat cu vopsea de individul respectiv, iar poliția s-a dus sa-l prinda. Acesta a opus rezistența, dar cand a vazut ca nu mai are nicio scapare, a deschis focul. …

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Au aparut primele rezultate ale chestionarului de satisfactie a pacientilor dupa externare, de cand datele au inceput sa fie colectate prin SMS sau printr-un chestionar online, iar mai multe unitati spitalicesti din Iasi se regasesc in topuri pozitive, dar si negative. Observatorul Roman de Sanatate…

- Peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada internarii, arata un studiu al Observatorului Roman…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgiil Musta, a declarat pentru News.ro ca cei doi copii suspectati ca ar avea gripa, sunt internati de aproximativ o saptamana in unitatea medicala. "Sunt doua cazuri cu suspiciune de gripa. Este…

- Situație grava la Institututul de Oncologie din Iași: un pacient bolnav de cancer a murit din cauza virusului gripal AH1N1. Alți 10 pacienți au luat virusul, dintre care doi sunt in stare grava. Conducerea institutului a hotarat ca in spital sa mai intre doar personalul medical.

- Minor injunghiat intr-un autobuz din Iași, pentru ca manca semințe. Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost injunghiat in seara zilei de duminica, 4 februarie, intr-un autobuz, in zona Pacurari. Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și, fara niciun avertisment, i-a…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…

- Femeia a fost batuta cu pumnii si picioarele chiar in fata trecatorilor care au privit nepasatori intreaga scena. La un moment dat un barbat a sarit in ajutorul victimei insa a fost si el batut si a ajuns la spital. "Pacientul s-a prezentat cu cefalee, varsaturi, in urma unei agresiuni. A…

- Un tanar a fost batut de un barbat in aceasta dupa amiaza seara in curtea interioara a unor blocuri din centrul orasului Ploiești. Acesta a intervenit cand a vazut un barbat care agresa o femeie, dar a fost umplut de sange. Agresorul s-a urcat apoi in mașina și a fugit, conform publicatie Ziarul Incomod.

- In noaptea de duminica spre luni, tanarul de 22 de ani, din Darmanesti, care in urma cu o saptamana ar fi fost batut crunt de trei indivizi, a murit in Spitalul Judetean Bacau. El a ajuns atunci in stare critica la Urgente, a fost internat la Terapie Intensiva in coma de gradul IV, cu multiple […] Articolul…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Plopsoru, a fost agresat intr-un restaurant din satul Izvoarele, pe fondul unui conflict spontan, de un tanar de 25 de ani, din comuna Borascu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și dus...

- La fata locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, precum si un echipaj de prim ajutor al SMURD. „Ora apelului a fost 5.41, la fata locului a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani care, dupa ce a primit ingrjirile medicale efectuate pe loc de echipajul nostru,…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Cinci persoane au ajuns in ultimele zile la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie din cauza temperaturilor scazute inregistrate, a informat marti coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Potrivit acesteia, in trei dintre cazuri este vorba de persoane fara…

- Profesorul Dragos Dragomir, fratele profesorului Cristian Dragomir, fostul rector al UMF Iasi, a devenit medic primar in 1990 si seful Clinicii I Ginecologie de la Maternitatea „Cuza Voda" in 1992. Medicul s-a preocupat in activitatea medicala de chirurgia oncologica ginecologica, chirurgia laparoscopica,…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru Agerpres ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. 'Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Pentru a confirma acestea, cei de la DSP au trimis catre Institutul „Cantacuzino" din Bucuresti sapte tulpini de Klebsiella Pneumoniae, patru fiind recoltate din hemocultura prematurilor, iar trei de la personalul sanitar, acestea indicand cinci profiluri diferite. Astfel a rezultat ca nu exista legatura…

- Un tanar de 29 de ani din Tismana a avut nevoie de 8 zile de ingrijiri medicale dupa ce a fost batut in fața unui bar din localitate. Agresorul, un tanar de 19 ani, a fost reținut luni pentru 24 de ore. In cauza s-a...

- Astazi, la implinirea unui an de mandat, deputatul Petru Movila a depus nu mai putin de 109 amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018. Amendamentele depuse au vizat in principal sistemul medical, dupa cum urmeaza: respectarea promisiunii Guvernului PSD – ALDE referitoare la achizitia…

- Un polițist a fost batut, marți seara, chiar in fața postului, din comuna Oțeleni, Iași, informeaza Antena 3. Polițistul, in varsta de 25 de ani, se afla in fața postului, in momentul in care a fost lovit. Victima a fost transportata la spital. Agresorul, in varsta de 39 de ani, este…

- Jaf la biserica din Dorohoi, ctitorita de Ștefan cel Mare. O cruce din argint, veche de aproape 400 de ani, a fost furata de hoți care au pus mana și pe un sfesnic de 150 de ani vechime si alte icoane valoroase. Dupa ce au dat lovitura, hoții au vrut sa dea foc lacașului de cult ca sa-și ștearga urmele.…

- Paznicul unitatii medicale din Botosani a fost luat la bataie de rudele unui pacient. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere din spital. Citeste si Tanar batut si abandonat in plina strada. Unul dintre agresori a fost arestat preventiv

- Printre foarte puținii romani care au participat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump s-a aflat și regizorul Bobby Paunescu. Acesta cunoaște indeaproape situația din Statele Unite și a comentat, intr-o intervenție la postul B1 TV, care este atuul președintelui Trump și ce are de caștigat…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Extragerea Loto din 14 decembrie nu va fi televizata. Loteria Romana a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca nu extragerea de joi, 14 decembrie, nu va fi televizata, din respect pentru moartea Regelui Mihai. Astfel, dat fiind faptul ca zilele de 14, 15 și 16 au fost declarate zile de doliu național…

- O femeie de 34 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care transporta cu o mașina trei mii de țigari de contrabanda ascunse in sticle cu vin, a fost prinsa de catre polițiștii de frontiera din Galați. Ea este cercetata in prezent pentru contrabanda cu țigari. Femeia, aflata la volanul unei mașini,…

- Caz socant. Un barbat a fost injunghiat de 20 de ori de prietenul de pahar. Totul s-a petrecut intr-o localitate din judetul Iasi, iar toata cearta a pornit, din cate se pare, de la prea multe pahare. Ultima actualizare: Luni, 11 Decembrie 2017 14:39