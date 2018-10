Paul Allen a murit. A fost cofondator al Microsoft 'Cu o mare tristete anuntam moartea fondatorului nostru Paul Allen, cofondator al Microsoft', a scris compania Vulcan, fondata si detinuta de Paul Allen. 'Paul Allen a decedat luni dupa-amiaza, 15 octombrie 2018, la Seattle, in urma complicatiilor unui limfom non-Hodgkin' (nord-vest), potrivit comunicatului. Paul Allen a anuntat la inceputul lui octombrie ca aceasta boala, tratata prima data in 2009, a recidivat, dar ca medicii sunt 'optimisti'. 'Fratele meu a fost o fiinta remarcabila in toate privintele', a declarat la randul ei sora sa, Judy, in comunicatul difuzat de Vulcan Allen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

