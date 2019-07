Patru jandarmi vor arbora tricolorul pe cel mai înalt vârf muntos din Europa Patru jandarmi romani vor arbora tricolorul pe cel mai inalt varf muntos din Europa, a anuntat, sambata, pe contul sau de Facebook, Jandarmeria Romana. Potrivit sursei citate, cei patru jandarmi montani vor urca pe varful Elbrus, la cota de 5.642 metri, unde "vor arbora steagul Romaniei in varful Europei". "Acum sunt in avion, in drum spre Rusia. Costica, Marin, Tudor si Marinica si-au propus sa atinga altitudini mari prin escaladarea celui mai inalt varf din Europa, varful Elbrus. Pe cei 4 jandarmi montani brasoveni ii unesc doua lucruri: meseria pe care au ales-o si dragostea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

