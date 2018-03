Stiri pe aceeasi tema

- Care e stadiul lucrarilor pentru Euro 2020: ”Suntem in grafic cu tot!”. ”Arena Naționala” trebuie reabilitata, celelalte stadioane sunt in stadiu de proiect. Romania a primit de patru ani vestea ca va organiza patru meciuri de la Euro 2020, dar n-a mișcat un deget. Noile stadioane sunt doar la stadiu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca nu exista intarzieri legate de pregatirile pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, precizand ca pe parcursul evenimentului se asteapta ca Bucurestiul sa fie vizitat de multi turisti si de peste 120.000 de suporteri. "Acest eveniment…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 7,1%, in luna ianuarie a acestui an fata de luna decembrie 2017, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 66,2%, pe fondul declinului lucrarilor de reparatii…

- Proiecte pentru mobilitatea cetatenilor din regiunea Bucuresti-Ilfov Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Primaria Capitalei a prezentat astazi mai multe proiecte pentru mobilitatea cetatenilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Printre acestea: construirea de parcari tip…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, la intrarea in sediul PSD, ca a aflat de ancheta DNA la Politia Locala a Capitalei, subordonata Primariei, dintr-o postare pe Facebook a consilierului PNL Ciprian Ciucu. Firea a spus ca „seful PNL le-a cerut membrilor sai sa ia bata”, iar consilierul…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei si i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, in privinta faptului ca anumiti secretari de stat ar fi refuzat…

- Finalul primei saptamani a lunii martie a fost marcat la Suceava de o premiera absoluta – punerea in scena, pentru prima oara, a unui text a cunoscutului dramaturg Ella Carmen Greenhill, ale carei piese de teatru se bucura de aprecieri la nivel international.Timp de aproape doua ore, atat ...

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru reabilitarea si consolidarea cladirilor cu risc seismic, anunta primarul general, Gabriela Firea. 0 0 0 0 0 0

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca Municipalitatea a pregatit suma de 15 milioane de euro pentru achizitia unui numar de pana la 500 de apartamente noi in Bucuresti, care ar urma sa fie utilizate drept locuinte de serviciu pentru cadrele medicale cu activitate in cele 19…

- Principalele subiecte ale zilei, reflectate in edițiile emisiunilor de știri din aceasta seara: Gabriela Firea: Daca colegele din organizatia de femei ma vor recomanda, voi candida pentru un post de vicepresedinte Gabriela Firea a anuntat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte PSD…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”Grupul "Coruptia ucide" a anuntat joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Dupa o prezentare de 80 de minute in care in final a acuzat-o…

- Consilierii generali ai Municipiului București au votat, in ședința de astazi, aprobarea proiectului privind construirea spitalului metropolitan. Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi, din 52 de consilieri cați au fost prezenți in sala. Spitalul metropolitan va fi situat in nordul Capitalei, in…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului <>”, se arata in proiectul de hotarare care va fi supus votului, joi, in sedinta CGMB.Potrivit proiectului, trei scoli gimnaziale si doua licee…

- Primarul general, Gabriela Firea a anuntat, luni, compania care a castigat licitatia pentru innoirea parcului auto al RATB cu 400 autobuze. Astfel, PMB va cumpara cele 400 de vehicule de la compania turceasca Otokar Europe cu suma de 250.000 de euro, plus TVA, pentru fiecae vehicul.

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta a afectat puternic bugetele primariilor. Este vorba de sute de milioane de euro in cazul celor peste 40 de primarii care fac parte din Asociatia Municipiilor din Romania. Primarii i-au cerut soluţii ministrului Finanţelor, care le-a promis…

- Debut cu stangul pentru primarul Francisc Boldea in incercarea de a construi un nou pod langa Podul de Fier. Lucrarile au fost blocate dupa ce inspectorii de la Apele Romane au facut un control si au stabilit ca firma austriaca platita de Boldea din banii lugojenilor, incalca legea. ”Noi am facut un…

- Anul trecut, Consiliul general al Primariei Capitalei a aprobat, la propunerea primarului Gabriela Firea, acordarea mai multor ajutoare sociale, dar si a unor importante sume de bani catre biserici, inclusiv pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Sectia Neurologie de la Spitalul Municipal Blaj a fost redeschisa la inceputul acestei saptamani, dupa ce, timp de trei luni, a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Lucrarile s-au desfasurat in regie proprie, din fondurile proprii ale spitalului blajean, au costat aproximativ 150.000 de lei,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Reprezentanții Consiliului Județean Arad au inițiat procedurile de licitație pentru intocmirea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic necesara realizarii investiției „Reparații capitale Palatul Cultural – Muzeul Județean”. Documente existente Expertiza tehnica și DALI (Documentația…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului. Edilul…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- N. D. Investițiile in reabilitarea și modernizarea celei mai mari și importante unitați sanitare din Prahova – Spitalul Județean de Urgența Ploiești – continua. Dupa finalizarea lucrarilor la Secția „Cardiologie”, dotarile fiind aduse la nivelul anului 2017, la sfarșitul saptamanii trecute a avut loc…

- Primaria Capitalei a semnat, joi, un memorandum cu o firma japoneza pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica, potrivit anunțului facut de primarul general Gabriela Firea. Joi, primarul general al Capitalei a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele…