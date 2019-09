Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR PLUS a propus, luni dupa-amiaza, un acord politic și parlamentar pentru organizarea de alegeri anticipate odata cu alegerile locale din 2020, pe care sa il semneze toate partidele non-PSD și președintele Klaus Iohannis.

- Alianța USR PLUS a cerut luni președintelui Iohannis și Opoziției politice sa semneze un pact prin care alegerile anticipate sa fie declanșate imediat dupa alegerile prezidențiale și sa aiba loc odata cu alegerile locale de pe 6 iunie 2020. „Guvernul Dancila nu mai are nici majoritate, nici legitimitate,…

- Alianța USR PLUS a cerut luni președintelui Iohannis și Opoziției politice sa semneze un pact prin care alegerile anticipate sa fie declanșate imediat dupa alegerile prezidențiale și sa aiba loc odata cu alegerile locale de pe 6 iunie 2020. „Guvernul Dancila nu mai are nici majoritate, nici legitimitate,…

- Partidul prooccidental Servitorul Poporului, care poarta numele serialului de televiziune in care Zelenski juca un presedinte, a obtinut 42,4% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate publicate de Comisia Electorala dupa numararea a aproape jumatate din buletinele de vot.

- ”Sluga poporului”, partidul presedintelui Volodimir Zelenski, a castigat alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica in Ucraina cu 41.52% dupa numararea a 10.29% din voturi, conform informatiilor furnizate de comisia electorala centrala de la Kiev, informeaza Reuters. Platforma de Opozitie…

- Consiliul Național al PLUS care se desfașoara sambata in paralel cu Congresul USR, a decis ca de luni sa inceapa procedura de alegeri pentru propriul candidat la alegerile prezidențiale, și sa iși desemneze și candidatul la Primaria Capitalei.Surse din conducerea PLUS au declarat pentru Digi24.ro…

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, ca partidul va veni cu candidatul pentru alegerile prezidențiale, care sa fie validat fie la sfarșitul lunii iulie sau inceputul lunii august, dar pana pe 11 august, cand incepe strangerea de semnaturi."Alegerile prezidențiale…

- Partidul noului presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a consolidat avansul inaintea alegerilor parlamentare preconizate pentru 21 iulie, conform rezultatelor unui sondaj dat publicitatii miercuri.