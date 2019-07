Partidele politice au frica mare la alegerile Prezidentiale din 10 Noiembrie 2019 !

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, susține ca la prezidențiale ar trebui sa candideze doua femei blonde și spune ca daca ar fi in locul social-democraților, el ar cauta o astfel de...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca iși dorește sa obțina susținerea unei majoritați parlamentare largi pentru implementarea in legislație a rezultatelor referendumului din 26 mai. Iohannis a avertizat PSD ca, in cazul in care nu a ințeles importanța votului de la referendum, va mai primi…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, dupa ce Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau, ca in prezent nu mai este o optiune candidatura sa pentru alegerile prezidentiale, desi, in trecut, afirmase ca este pregatit sa-si asume acest lucru. „In acest moment candidatura…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in contextul anunțului care urmeaza sa fie facut de PSD și ALDE privind candidatul la prezidențiale, ca tot ce lipsește este ca un "infractor condamnat pentru fraudarea referendumului sa fie candidat la președinție". Intrebat pe cine ar prefera, in cursa pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi, relateaza Agerpres.Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi, a…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca dupa alegerile europarlamentare va fi anunțat candidatul coaliției PSD-ALDE la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. Liderul PSD nu a anunțat daca se gandește sa candideze sau nu, insa a spus ca nu se teme de o confruntare cu Iohannis. …

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, afirma ca nu ii este frica sa se confrunte cu Iohannis, insa candidatul social-democratilor la prezidentiale va fi stabilit abia dupa alegerile europarlamentare."Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia…