Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca partidul este suveran și daca ii va solicita acest lucru, va proceda ca atare, conform News.ro.

- Nicolae Ciuca nu are ce face pentru ca il obligam, spune Rareș Bogdan despre o eventuala candidatura a liderului PNL la alegerile prezidențiale. El precizeaza ca "nu se trag sfori, este in statutul PNL - președintele partidului trebuie sa iși asume candid

- Liderul Uniunii Salvați Romania (USR), Catalin Drula, a anuntat vineri, 29 martie, ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza News.ro."Exista o sansa foarte mare pentru Dreapta…

- „Nu cred ca este momentul acum sa discutam despre ce va fi dupa europarlamentare. Asa s-a convenit si in coalitie, acum toata lumea sa se concentreze pe europarlamentare si locale, iar dupa aceea imediat sa se transeze chestiunea felului in care se vor prezenta candidati pentru presedinte si ulterior…

- Dat fiind faptul ca acest an este unul electoral și vor avea loc inclusiv alegeri prezidențiale, se vorbește tot mai des despre numele care ar putea intra in cursa pentru Cotroceni, pentru fotoliul destinat primului om in stat. In tot acest context și dat fiind faptul ca s-a vehiculat ca ar putea intra…