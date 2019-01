Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul bulgar a aprobat planul guvernului de începere a negocierilor cu SUA în vederea achiziționarii a opt aeronave noi F-16 pentru a înlocui batrânele avioane sovietice MiG-29 în efortul a de a aduce flota aeriana la standardele NATO. Decizia a fost luata…

- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Achizitionarea de avioane de lupta multifunctionale, cum…

- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse. "Achizitionarea de avioane de lupta multifunctionale, cum ar fi F-16V Block…

- Ministrul Apararii slovac, Peter Gajdos a semnat contractul cu Lockheed Martin, joi. Contractul a fost semnat de catre vice-presedintele afacerilor internationale, Ana Wugofski, potrivit AP. Noile avioane de lupta F-16 vor inlocui aparatele sovietice MIG-29 pe care Fortele Aeriene Slovace…

- Scrisoarea pe care ministrul Tria a trimis-o Bruxelles-ului, in care se confirma ca in Italia raportul dintre deficit si PIB ramane 2,4% a starnit deja multe reactii in Europa. Olanda cere Comisiei Europene sa ia masuri: "este putin surprinzator, dar foarte dezamagitor faptul ca Italia nu si-a revizuit…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…

- Premierul belgian Charles Michel a precizat ca este vorba de o serie de achizitii militare grupate ce cuprind de asemenea drone, fregate, detectoare de mine si vehicule blindate, din care o parte au fost deja anuntate si cu care Belgia se va dota "atat in cadrul NATO cat si in cadru european"."Avioanele…

- Ministrul de Interne al Italiei si lider al extremei drepte italiene Liga, Matteo Salvini, a declarat sambata ca Executivul tarii va continua sa-si apere bugetele generale pentru 2019, deoarece "sunt bune", in pofida calificativelor agentiilor de rating si a preocuparilor Comisiei Europene, relateaza…