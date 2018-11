Parlamentul britanic decide pe 11 decembrie soarta acordului de retragere a Regatului Unit din UE

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui summit istoric, desfasurat la Bruxelles, Uniunea Europeana a aprobat acordul pentru Brexit. Este un moment tragic, nu unul de sărbătoare, au ţinut să sublinieze liderii europeni, care şi-au declarat spriinul atât pentru documentul ce consfinţeşte…

- Liderii europeni au dat , ieri, verde acordului istoric pentru plecarea Regatului Unit din UE, un divort calificat drept ”tragedie” de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. ”Consiliul European aproba Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit, sambata seara, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurari ca totul va decurge conform programului in cadrul intalnirii de duminica.…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. 'Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- S-a incheiat Consiliul European de toamna care a avut pe agenda Brexitul si migratia, securitatea si viitorul Zonei Euro. Uniunea Europeana vrea sa continue dialogul cu Marea Britanie in privinta Brexit intr-un spirit pozitiv, negocierile fiind mult mai aproape de un acord, a declarat presedintele Consiliului…

- La Bruxelles incepe Consiliul European de toamna, intr-o atmosfera de incertitudine in ceea ce privește Brexitul: deși in octombrie trebuiau finalizate negocierile in vederea ieșirii Marii Britanii din UE, discuțiile s-au impotmolit, fara prea mari speranțe de deblocare.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, declara intr-un interviu publicat vineri ca este posibil sa se ajunga la un acord privind Brexitul intre summitul de la Bruxelles de saptamana viitoare si posibilul summit din luna noiembrie, dar a precizat ca problema irlandeza ramane cea mai…

- Intrebata la Topoloveni daca a discutat cu Jean-Claude Juncker in ultima perioada, asa cum a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a precizat: "Cu domnul Juncker nu am vorbit inca. (...) Am avut o vizita in Spania, unde m-am intalnit cu omologul meu spaniol, dar si cu regele…