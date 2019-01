Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Mai mult de jumatate dintre britanici au sustinut ca vor un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca ultimul cuvant despre Brexit ar trebui sa fie spus de catre public, potrivit celui mai mare sondaj Brexit de la referendumul din 2016.

- Peste 3.000 de oameni au semnat o petiție pentru a opri parlamentarii britanici sa mearga in vacanța de Craciun, pentru a ajunge in final la o concluzie in ceea ce privește ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. „Șefa Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, a confirmat ca Parlamentul va intra in vacanța…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se va confrunta miercuri cu un vot de neincredere din partea parlamentarilor, in contextul nemultumirilor legate de acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene. Parlamentarii conservatori vor vota in intervalul orar 18.00-20.00 (20.00-22.00, ora Romaniei).…

- Parlamentarii britanici au adoptat un amendament care le ofera mai multe prerogative in ipoteza probabila in care acordul de retragere a Marii Britanii din UE va fi respins in timpul votului decisiv din 11 decembrie, informeaza miercuri AFP.

- Acordul privind Brexit-ul pe care statele membre ale Uniunii Europene l-au ratificat duminica este unicul posibil care ii va fi prezentat Marii Britanii, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza dpa. Parlamentarii britanici care vor trebui sa ratifice la randul lor…

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association.