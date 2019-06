Paramedic de pe autospeciala SMURD, rănit într-un accident. Ambulanţa se deplasa într-o misiune Un paramedic, aflat intr-o ambulanța care se deplasa la un caz medical, a fost ranit ușor dupa ce autospeciala a fost implicata intr-un accident de circulație. Evenimentul rutier a avut loc in dupa-amiaza zilei de vineri – 28 iunie, ora 17.50, pe drumul național 1H, in localitatea Șimleu Silvaniei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Salaj, un barbat de 53 de ani, din Șimleu Silvaniei, in timp ce conducea autoturismul pe drumul precizat, in localitatea amintita, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stanga, a incalcat marcajul longitudinal continuu… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

