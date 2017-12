Stiri pe aceeasi tema

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreii de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondial, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. …

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Continua dezbaterile la bugetul de stat pentru anul viitor Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor s-a dezbatut, si marti, în Parlament, în ritm alert, ceea ce a adus critici din partea opozitiei. Reporter, Catalin Purcaru: "Dupa mai bine de patru ore de dezbatere,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, si sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, i-au invitat marti pe ministrii de externe din tarile angajate in rezolvarea crizei nucleare cu Coreea de Nrod la o reuniune, pe 16 ianuarie, la Vancouver, relateaza AFP. "O solutie diplomatica…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- Statele Unite si Canada cauta pretexte pentru a furniza arme letale Guvernului de la Kiev, a declarat, joi, Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Rusia a luat decizia de a îsi suspenda activitatea diplomatica în Yemen, iar personalul ambasadei ruse a parasit tara, a anuntat marti Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, informeaza site-ul agentiei de stiri TASS.

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- La doar cateva ore dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut orașul Ierusalim drept capitala Statului Israel, Republica Ceha a urmat exemplul acestuia, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Externe al Cehiei.

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federației Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" țarile din Balcani in NATO, relateaza luni agenția de presa oficiala rusa RIA Novosti. In prezent,…

- Partea rusa va face tot necesarul pentru a-i elibera pe jurnaliștii din Federația Rusa reținuți in Moldova, a spus purtatoarea de cuvint a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Noi vom face totul pentru a-i elibera pe jurnaliștii ruși”, a afirmat ea. Zaharova a remarcat ca "de la Chișinau vin…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Dupa ce a baut un pic mai mult cu un prieten, Joe, un tanar de 23 de ani, a trimis un mail Ministerului danez de Externe, cerand nici mai mult, nici mai putin, sa-i dea lui Groenlanda, daca tot nu o foloseste. Marea surpriza a fost ca a si...

- Vicepremierul rus, reprezentantul special al președintelui rus privind Transnistria, Dmitri Rogozin, s-a intilnit la Moscova cu președintele autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski. La intilnire au participat, de asemenea, și ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei…

- Neamestecul Iranului in afacerile interne ale Libanului este o conditie importanta pentru stabilitatea regiunii, a anuntat luni Ministerul de Externe francez, relateaza Reuters. 'Dorim ca toti cei care exercita o influenta in Liban sa permita tuturor actorilor politici din aceasta tara sa-si exercite…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Demisia șoc a lui Saad Hariri, anunțata la 4 noiembrie la Riad, a luat prin surprindere clasa politica din Liban unde opinia publica iși pune intrebari legate de libertatea de mișcare a prim-ministrului. Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a avertizat vineri "toate parțile, din interiorul…

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, l-a convocat de urgența pe ambasadorului sarb in Ucraina, Rada Bulatovici, anunța site-ul Ministerului de Externe al Serbiei. Comunicatul oficial al MAE sarb precizeaza ca ministrul intenționeaza sa discute cu ambasadorul sarb problemele de actualitate ale relațiilor…

- Potrivit unor documente dezvaluite in campania numita "Paradise Papers" ("Documente din paradisuri fiscale"), in 2007, printul Charles a achizitionat in secret actiuni in valoare de 113.500 de dolari intr-o companie din Insulele Bermude care ar fi beneficiat de pe urma modificarii tratatelor, potrivit…

- Un cetatean britanic care a fost rapit in octombrie de oameni inarmati in sudul Nigeriei a fost ucis, iar alti trei britanici au fost eliberati, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Londra, citat de Reuters si dpa. Cei patru britanici, care erau misionari, au fost rapiti la 13 octombrie de…

- Austria a refuzat sa elibereze vize pentru jurnaliști din Crimeea ocupata, motiv pentru care a fost acuzata de Rusia de blocada informaționala. Indignarea fața de acțiunile autoritatilor austriece a fost exprimata de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS.…

- Romania ar putea primi, in 2018, 40 de refugiați sirieni care acum se afla pe teritoriu Turciei. Cota este prevazuta in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare a Ministerului de Interne. Romania ar urma sa primeasca anul viitor 40 de refugiați sirieni aflați acum in custodia Turciei. Masura…

- Politia turca a inceput, joi, o ampla operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Angajatii ministerului au fost anterior demisi…

- Politia turca a inceput joi o operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, citata…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat la sfarsitul saptamanii trecute, la Londra la o „reuniune ministeriala informala” la invitatia omologului britanic, Boris Johnson, informeaza MAE. La reuniune au participat ministrii de Externe din Grupul Visegrad (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia),…

- Regizorul Cristian Mungiu va primi saptamana viitoare insemnele de Cavaler al Ordinului Național al Legiunii de Onoare, cea mai inalta distincție a statului francez, a anunțat vineri seara directorul Institutului francez din București, Christophe Gigaudaut. "În acest an, Franța…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat regret ca presedintele SUA, Donald Trump, a decis sa nu confirme respectarea de catre Iran a Acordului nuclear, indemnand toate partile sa pastreze Tratatul international. "Regretam decizia presedintelui SUA de a nu certifica respectarea de catre…

- Iranul este pregatit pentru "toate optiunile" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga Gardienii Revolutiei drept organizatie terorista, avertizeaza Ali Akbar Velayati, un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. "Americanii sunt prea mici pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, contesta Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, denuntand politicile regimului islamist de la Teheran. In acest context, Donald Trump vrea sa desemneze Gardienii Revolutiei iraniene drept organizatie terorista. "Speram ca Statele Unite nu vor face…

- Institutiile de presa din SUA ar putea sa întâmpine noi bariere în Rusia, ca pedeapsa pentru actiunile autoritatilor americane îndreptate împotriva postului rusesc RT, a afirmat, duminica, Maria Zakharova, purtator de cuvânt al Ministerului rus de Externe, relateaza…

- O motocicleta a explodat miercuri dimineața in apropiere de biroul atașatului militar al Iordaniei la Paris. Explozia nu s-a soldat cu victime, doar cateva vehicule aflate in apropiere au suferit avarii minore, relateaza DPA, Reuters și Petra, citand un purtator de cuvant al Ministerului iordanian…

- La Cimitirul Militar românesc de la Rossoska, în apropiere de Volgograd - fostul Stalingrad - are loc astazi ceremonia de reînhumare a ramasitelor a 345 de militari români decedati în luptele din 1942-1943 Aceasta s-ar putea, însa, desfașura fara onorurile…

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a acuzat, vineri, postul de televiziune american CNN International ca a încalcat legea ruseasca privind mass-media, iar reprezentantii CNN au fost convocati la Roskomnadzor pentru a raspunde acuzatiei, relateaza Reuters…

