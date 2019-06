Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se teme ca viitorul plan de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, pregatit de ginerele lui Donald Trump, va fi primit cu scepticism fiind considerat "inacceptabil", a relatat duminica Washington Post, citat luni de France Presse, scrie agerpres.ro.…

- Aspectele economice ale acestui plan destinat sa rezolve conflictul israeliano-palestinian urmeaza a fi dezvaluite la 25 si 26 iunie la o conferinta organizata la Manama, in Bahrein. El a fost deja respins de palestinieni, care considera ca Washingtonul nu este un interlocutor credibil din cauza…

- Regele, a carui tara detine rolul de gardian al locurilor sfinte musulmane de la Ierusalim, a insistat pe langa Jared Kushner asupra 'necesitatii multiplicarii eforturilor pentru obtinerea unei paci globale si durabile bazate pe o solutie cu doua state (israelian si palestinian) care garanteaza formarea…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, a subliniat Netanyahu intr-o inregistrare video difuzata in timpul unei vizite cu familia in zona."De aceea, dupa vacanta de Paste, intentionez sa propun in guvern…

- Planul de pace promis de presedintele Donald Trump in speranta de a ajunge la un ''acord final'' intre israelieni si palestinieni va fi dezvaluit dupa Ramadan, care se incheie in jurul datei de 4 iunie, a anuntat marti ginerele si consilierul presedintelui SUA, Jared Kushner, relateaza AFP. ''Vom…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…