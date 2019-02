Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen rar intalnit are loc in aceste zile in Las Vegas, SUA. Stratul de zapada a atins joi grosimea de 1,5 metri. Este prima astfel de iarna de cand se fac masuratorile meteo, din 1937 incoace.

- Traficul a fost intrerupt joi, 31 ianuarie, pe Aeroportul Koln-Bonn din vestul Germaniei, dupa ce zona a fost lovita de o furtuna de zapada. Aterizarile si decolarile au fost oprite la ora locala 09:15 (08.15 GMT), pentru ca pistele si alte zone ale aeroportului sa poata fi curatate, a indicat o purtatoare…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri europene, nationale, judetene si comunale este ingreunat de ninsoarea abundenta, a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.

- Continua sa ninga abundent in Maramures. La baza pasului Gutai s-au instituit filtre ale politiei rutiere si administratiei drumurilor nationale, care restrictioneaza accesul masinilor de peste 7,5 tone, pana la ora 11.00.

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna in partea de vest a țarii. Ninge pe raza de responsabilitate a DRDP Timișoara, pe intreaga suprafața a județelor Caraș-Severin și Hunedoara și izolat in rest. De ieri de la ora 17.00, pana astazi la ora 05.30, drumarii au intervenit cu 174 de utilaje, 1.363…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, de la kilometrul 193 pana la Autostrada A4 Ovidiu-Agigea si pe toata lungimea acesteia, se desfasoara in conditii de ninsoare, carosabilul fiind acoperit cu un strat subtire de zapada.

