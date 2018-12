Opel a comercializat peste 800.000 de unitați in primele 11 luni ale anului, de aproape trei ori mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Pe langa revitalizarea brandului ca urmare a apartenenței la Grupul PSA Peugeot-Citroen, o alta explicație este ca Opel este unul dintre puținii constructori care respecta deja standardul de emisii Euro 6d-TEMP, care va intra in vigoare in septembrie 2019. Astfel, in timp ce alți constructori...