- Ministerul saudit al Apararii a prezentat ceea ce el considera a fi resturi de drone si rachete de croaziera care dovedesc implicarea Iranului in atacurile celor doua instalatii petroliere saudite, din weekendul trecut, scrie BBC News.

- Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Elvetiei, o „nota oficiala“ in care pune Washingtonul in garda si dezminte ca a jucat vreun rol in atacurile comise sambata in Arabia Saudita, scrie miercuri agentia iraniana de presa Irna, relateaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a propus Arabiei Saudite sa cumpere un sistem rus de racheta antiaeriana pentru a-si apara teritoriul dupa atacurile care i-au vizat infrastructuri petroliere in weekend, relateaza AFP, conform news.ro.

- Atacurile care au vizat rafinarii saudite au fost comise cu armament iranian si nu au fost lansate din Yemen, a anuntat luni seara coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, informeaza agentia de presa Reuters, citata de Mediafax. "Rezultatele preliminare arata ca armele utilizate sunt iraniene,…

- ”Rezerva de petrol din Arabia Saudita a fost atacata. Avem motive sa credem ca știm cine este responsabil, dar vom aștepta sa aflam din partea Arabiei Saudite pe cine considera vinovat de acest atac”, a transmis Donald Trump prin intemediul unui mesaj publicat pe Twitter, scrie Mediafax. Atacurile…

- Doua instalatii petroliere din estul Arabiei Saudita au fost vizate sambata intr-un dublu atac, aparent cu drone - revendicat de catre rebelii yemeniti huthi, dar atribuit de Statele Unite si coalitia condusa de sauditi care lupta impotriva acestor insurgenti in Yemen Iranului - ale carui explozii…

- Atacurile cu drone contra a doua instalatii petroliere in Arabia Saudita au provocat oprirea "temporara" a productiei acestora, lucru care a afectat aproape jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata ministrul saudit al Energiei, citat de AFP.

- Atacurile cu drone asupra industriei petroliere din Arabia Saudita din luna mai si-au avut originea in Irak, nu in Yemen, au concluzionat oficiali americani, ceea ce a atras atentia autoritatilor irakiene, care au solicitat Washingtonului mai multe date in sprijinul acestor afirmatii, a informat vineri…