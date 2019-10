OMV Petrom şi CivicNet lansează Meserii.ro, prima platformă digitală a învăţământului profesional şi tehnic din România OMV Petrom si organizatia neguvernamentala CivicNet au lansat, marti, platforma digitala Meserii.ro, care prezinta harta interactiva a invatamantului profesional si tehnic din Romania (IPT), potrivit unui comunicat remis AGERPRES.



Harta pune fata in fata, pentru prima data in Romania, calificarile elevilor din IPT si companiile cu obiect de activitate legat de aceste calificari.



Conform datelor oficiale, in anul 2018 au fost inregistrate in Romania aproape 60.000 locuri de munca vacante, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Sursa articol: agerpres.ro

