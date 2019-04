Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV Petrom a aprobat vineri un buget de investitii in valoare de 4,17 miliarde de lei pentru acest an, mare parte din suma urmand sa fie alocata pentru segmentul Upstream, potrivit unui comunicat al grupului remis AGERPRES. "Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor…

- Actionarii BRD au aprobat joi propunerea Consiliului de Administratie de acordare a 73,9% din profitul distribuibil de 1,545 miliarde de lei, respectiv 1,14 miliarde de lei, sub forma de dividende, conform unui comunicat al bancii. Dividendul brut aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Bugetul de investiții al Ministerului Sanatații in acest an este unul istoric, a spus ministrul Sanatații, Sorina Pintea, joi, intr-o conferința de presa. Cifrele anunțate sunt de 1,1 miliarde de lei, comparativ cu cele 193 de milioane de lei, cat a avut alocate ministerul anul trecut.Ministrul ...

- Guvernul a aprobat o HG privind finanțarea proiectului de investiții a Spitalului Universitar de Urgența din București Ocrotirea sanatatii populatiei se realizeaza prin asigurarea unui act medical sigur, realizat in conditi de calitate si cu aparatura moderna.In acest sens, Guvernul a alocat…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat vineri lista companiilor de stat care vor face parte din Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI). Pe aceastea se regasesc companii precum: OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica, Electrica sau Imprimeria.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, afirma ca saptamana trecuta s-a discutat despre Fondul Suveran de Investitii, iar membrii coalitiei "s-au pus de acord asupra formei in care trebuie sa arate HG-ul, probabil in cel mult o saptamana acesta va fi si aprobat in Guvern"."A…

- BUGETUL DE STAT PE 2019 – BUGETUL TUTUROR ROMANILOR Bazat pe 4 prioritați, in ordinea urmatoare: Investiții (+15,4 miliarde lei); Educație (+9,8 miliarde lei); Sanatate (+6 miliarde lei); Transporturi (+6 miliarde lei). Creștem salariul minim cu 10%, iar salariul mediu NET pe economie va ajunge la805…

- Grupul OMV Petrom a obtinut in anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, in crestere cu 64% fata de 2017, cand acesta a fost de 2,49 miliarde de lei, la acest rezultat contribuind segmentul Upstream, conform unui comunicat remis presei. Potrivit rezultatelor financiare preliminare consolidate…