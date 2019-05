"Vestea buna este ca vom aduce peste 250 de angajati foarte bine calificati la sediul central de la Viena", a declarat Seele intr-o conferinta de presa comuna cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz. "Am decis ca managementul datelor OMV si dezvoltarea in domeniul digitalizarii ar trebui sa se deruleze la Viena", a mai spus Seele, adaugand ca acest proces ar urma sa fie implementat treptat pana la finele lui 2020.



Seful OMV a recunoscut ca conditiile fiscale favorabile din Austria au jucat un rol in aceasta decizie precizand in schimb ca dificultatile cu care se confrunta in prezent…