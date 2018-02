Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit...

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- Noua linie de metrou ce va lega Bu­cu­restiul de Aeroportul Internatio­nal Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni) se va dez­volta pe di­rec­tia Nord-Nord Vest a Capi­ta­lei si va tra­ver­sa sec­to­rul 1, res­pec­tiv car­tie­rele Gri­vita, Bu­cu­restii Noi, Piata Presei Li­be­re,…

- „Duminica, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala de metrou M6. A fost acceptata cererea de finantare de catre Comisia Europeana si este vorba de legatura retelei de metrou cu Aeroportul International 'Henri Coanda' - Otopeni", a afirmat Felix Stroe in ședința de Guvern.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Mihai Tudose l-a laudat pe ministrul Transporturilor Felix Stroe, dupa ce acesta a anunțat ca magistrala M6 de metrou va fi gata la timp. Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene cererea de finantare pentru construirea liniei de metrou intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni."Mihai…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București și Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Cererea de finanțare a liniei de metrou spre Otopeni, trimisa la CE Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene cererea de finantare pentru construirea liniei de metrou între Gara de Nord si Aeroportul Otopeni. Proiectul este evaluat la suma de 1,4 miliarde de euro, din care…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Aprobarea și transmiterea la Comisia Europeana a Cererii de finanțare pentru proiectul “Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” MINISTERUL TRANSPORTURILOR, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat și transmis…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru ECONOMICA.NET Ion…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Acesta da și un termen de finalizare a lucrarii....

- „Aceasta magistrala cu siguranța va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitațile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul ședinței de Guvern dupa ce premierul Mihai Tudose l-a intrebat daca magistrala de metrou M6 va…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe.

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 (1 Mai- Otopeni), in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat ministrul transporturilor, Felix Stroe, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri.

- "In ultimele doua luni de zile am rescris o aplicatie, aplicatia de metrou M6 (magistrala 6 spre Otopeni - n.r.). Suntem in masura sa anuntam astazi ca pe data de 27 vom depune aceasta aplicatie in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA si ca avem tot aranjamentul financiar pentru magistrala…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 în valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, în deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele doua luni de zile am rescris o…

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…

- Magistrala 6 de metrou, 1 Mai – Otopeni, este cel mai avansat proiect al Metrorex, cu indicatorii tehnico-economici aprobati in Guvern anul trecut si exproprierile declansate anul acesta. Citeste si Contractul de consultanta pentru expropierea imobilelor de pe Magistrala 6 metrou a fost publicat…

- Metrorex a lansat in licitatie contractul pentru consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru efectuarea de exproprieri necesare realizarii legaturii retelei de metrou cu Aeroportul Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni), in valoare de 2,079 milioane de lei,…

- Biletul unic, valabil 60 de minute, va costa cinci lei, cartela comuna cu 10 calatorii va avea pretul 34 de lei, in timp ce abonamentul valabil o zi pe liniile urbane RATB si Metrorex va avea un tarif de 17 lei, arata un proiect al Ministerul Transporturilor care continua demersurile pentru reintroducerea…

- Biletul unic, valabil 60 de minute, va costa cinci lei, cartela comuna cu 10 calatorii va avea pretul 34 de lei, in timp ce abonamentul valabil o zi pe liniile urbane RATB si Metrorex va avea un tarif de 17 lei, arata un proiect al Ministerul Transporturilor care continua demersurile pentru reintroducerea…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, estimeaza venituri totale de 1,37 miliarde lei in acest an, cu 92% mai mari fata de anul trecut, la un profit zero, arata proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017, publicat in dezbatere de actionarul…

- Ministerul Transporturilor a aprobat cererea de finantare depusa de Metrorex pentru modernizarea celor 41 de statii de metrou, prin instalarea a 1.352 instalatii de acces si a 139 de automate pentru vanzarea cartelelor.

- Ministerul Transporturilor a aprobat cererea de finantare pentru modernizarea a 41 statii de metrou, prin instalarea a 1.352 instalatii de acces si a 139 de automate pentru vanzarea cartelelor, valoarea totala a proiectului fiind de 181,79 milioane de lei, informeaza institutia intr-un comunicat.

- Magistrala 6 de metrou Gara de Nord - Otopeni nu va fi realizata nici anul viitor, a anuntat secretarul de stat Dragos Titea. Lucrarile ar fi trebuit incepute in aceasta vara, dar nici macar nu au depasit faza de proiectare. In schimb, CFR si-a luat angajamentul ca va termina ruta de doi kilometri care…

- Magistrala 6 de metrou Gara de Nord - Otopeni nu va fi realizata nici anul viitor, a anuntat secretarul de stat Dragos Titea. Lucrarile ar fi trebuit incepute in aceasta vara, dar nici macar nu au depasit faza de proiectare. In schimb, CFR si-a luat angajamentul ca va termina ruta de doi kilometri care…

- Un fost director de la compania Metrorex si reprezentantul unei firme care, in 2014, a participat la licitatia pentru achizitia de noi trenuri au primit cate un an si șase luni de inchisoare, cu suspendare, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Bucuresti. Cei doi au fost trimisi in judecata…

- Fostul director in cadrul Metrorex Valeriu Picu si afaceristul Ovidiu Bancescu au fost condamnati definitiv la inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Bucuresti in dosarul privind trucarea licitatiei de achizitie a trenurilor pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Fostul…

- Valeriu Picu, director in cadrul Metrorex si Ovidiu Bancescu, angajat al unei societati participante la o licitatie, au fost condamnati la pedepse cu suspendare intr-un dosar privind trucarea unei licitatii pentru achizitia de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. Decizia…

- O degajare de fum s-a produs luni dimineața in stația de metrou Piața Victoriei din cauza unui scurt circuit produs in zona unui izolator de tensiune, insa circulația trenurilor s-a desfașurat in condiții normale, a anunțat Metrorex, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi, 6 noiembrie…

- Directorul general și directorul de exploatare de la Metrorex, au fost demiși de ministrul Transporturilor, Felix Stroe, dupa incidentul de vineri dimineața din apropierea stației Eroilor, informeaza Agerpres.