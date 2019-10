Stiri pe aceeasi tema

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Diplomatul sud-african, care prezideaza Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite in luna octombrie, si-a exprimat speranta ca o reuniune a acestei instante internationale va avea loc extrem de rapid, el facand parte dintre autorii rezolutiilor privind Siria pentru convocarea unei astfel de sesiuni…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (901.000 tone exportate spre UE, sau 29% din total) si Vietnam (770.000 tone, 25%). Ele sunt urmate de Honduras (228.000 tone, 7%), Columbia (173.000 tone, 6%), Uganda (161.000 tone, 5%), India (157.000…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- 'Securitatea pe care o avem astazi alaturi de aliati si parteneri, cu valori comune, nu trebuie considerata niciodata ca fiind de la sine inteleasa. Securitatea nu este nici un dat, nici un privilegiu, este efectul actiunilor noastre. Cu totii avem un rol in apararea ei. Pentru dumneavoastra, ca…

- Cinci concerte de muzica clasica si jazz cu muzicieni din zece tari - Marea Britanie, SUA, Germania, Franta, Belgia, Polonia, Turcia, Brazilia, Bulgaria si Romania - vor avea loc in cadrul editiei de vara de la Sinaia a Festivalului EUROPAfest, eveniment sub Inaltul Patronaj al Casei Regale, potrivit…