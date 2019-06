Stiri pe aceeasi tema

- La referendumul pentru Justitie, conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central pana marti, la ora 19,45, un numar de 5.864.980 de persoane au votat "Da" la intrebarea nr. 1 si 5.745.740 au spus "Da" la intrebarea nr. 2. La întrebarea nr. 1 au răspuns "Nu" -…

- La referendumul pentru Justitie - conform datelor centralizate de BEC pana luni, la ora 16,23, un numar de 3.190.419 persoane au votat "Da" la intrebarea nr. 1 si 3.185.710 au spus "Da" la intrebarea nr. 2. La intrebarea nr. 1 au raspuns "Nu" - 545.283 de alegatori, iar la intrebarea nr. 2 au spus "Nu"…

- Ion Țiriac spune ce ar schimba in existența sa daca ar putea s-o ia de la capat: sa gaseasca mai mult timp pentru sine și pentru familie. - Ce v-ați fi dorit sa faceți și nu ați reușit pana la 80 de ani?- Intrebarea e filosofica, normala. M-am gandit la asta. De fapt, am visat in urma cu cateva zile.…

- Un individ i-a intrebat pe cei de la Ministerul de Interne daca isi poate face viata frumoasa in cazul in care se apuca de cautat pachete cu cocaina la malul marii. Intrebare primita pe Facebook MAI: - "Daca gasesc un pachet din ala pe plaja, cam cat pot sa iau pe el? Are rost sa caut vreunul sa-mi…

- „Este, potrivit Constituției, dreptul președintelui de a propune organizarea unei astfel de consultari a populației. Sigur ca, din acest punct de vedere, nimeni nu ii poate contesta un drept constituțional. Intrebarea mea este daca e normal ca aceasta modalitate de consultare a populației sa se petreaca…

- Oana Zavoranu impartaseste totul cu fanii ei. Pentru ca primeste de fiecare data foarte multa sustinere si iubire din partea fanilor, Oana Zavoranu le raspunde pe masura oamenilor care ii sunt alaturi.

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, miercuri, la Biroul Electoral Central, ca referendumul pe Justitie va avea loc, daca seful statului doreste acest lucru. "In momentul in care presedintele Romaniei doreste sa aiba loc un referendum, acesta va avea loc", a spus Corina Cretu, care deschide lista…