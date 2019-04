Oamenii de știință au AFLAT secretele lui Leonardo da Vinci: cum picta marele artist Pictorul renascentist Leonardo da Vinci a evitat sevaletul si a combinat culorile direct pe panza, au anuntat recent oamenii de stiinta italieni, care au dezvaluit ca au reconstituit operele sale pas cu pas, "ca si cum l-ar fi privit in timp ce picta", informeaza Agerpres. Citește și: SOC TOTAL pe piata imobiliara din Capitala - Ce se intampla cu prețurile apartamentelor Folosind un dispozitiv stiintific pentru a analiza una dintre picturile lui Leonardo da Vinci, "Madona cu fus", cercetatorii de la Universitatea din Florenta au anuntat ca au putut sa identifice, virtual, fiecare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

